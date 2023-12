غامبيا في كأس أفريقيا 2023.. موعد مع مفاجأة جديدة في البطولة القارية

يتطلع منتخب غامبيا لكرة القدم إلى تفجير مفاجأة جديدة في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة، وتكرار إنجاز النسخة الماضية عندما وصل إلى ربع نهائي نسخة الكاميرون عام 2021.

وستقام النسخة الـ34 من البطولة الكروية الأهم بالقارة في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام 2024.

وتلعب غامبيا في مجموعة الموت التي تضم منتخبات قوية، السنغال بطل النسخة الماضية والكاميرون صاحب المركز الثالث وغينيا.

تأسّس اتحاد غامبيا لكرة القدم عام 1952، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي عام 1966، وبعد عامين حصل على عضوية الاتحاد الدولي (فيفا)، ويترأس الاتحاد حاليا لامين كابا باجو.

خاض المنتخب أول مباراة دولية له أمام سيراليون في التاسع من فبراير/شباط 1953 وفاز عليه 3-2.

شارك لأول مرة في كأس أمم أفريقيا عام 2021 وبلغ الدور ربع النهائي، لكنه انهزم على يد الكاميرون بهدفين نظيفين.

في النسخ السابقة من "الكان"، عانى منتخب "العقارب" لسنوات من عدم التأهل والانسحاب والحرمان من المشاركة.

ومنع المنتخب الغامبي من خوض غمار المنافسات دورة 2015 في غينيا الاستوائية، بسبب إشراك الاتحاد المحلي 5 لاعبين فوق السن القانونية في بطولة أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

ظهرت غامبيا لأول مرة في النهائيات عام 2021 وتركت انطباعا جيدا بوصولها ربع النهائي وهزت شباك خصومها بـ 4 أهداف، بينما تلقت شباكها 3 أهداف.

تضم تشكيلة المنتخب الغامبي لاعبين ينشطون في أندية أوروبية وعربية مثل:

