سان جيرمان بطل "الشتاء" في الدوري الفرنسي

توّج باريس سان جيرمان بطلا للخريف في الدوري الفرنسي لكرة القدم من دون أن يخوض مباراته غدا الأحد، وذلك بعد خسارة مطارده المباشر نيس أمام لوهافر 1-3، اليوم السبت، في المرحلة الـ16.

وبهذه النتيجة بقي نيس ثانيا برصيد 32 نقطة مقابل 36 لسان جيرمان الذي يحلّ ضيفا على ليل الرابع الأحد، حيث لم يعد بإمكانه اللحاق بنادي العاصمة إذ تتبقى مرحلة واحدة قبل الراحة خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.

والخسارة هي الثانية لنيس هذا الموسم، علما أنه تعرض لكلتيهما خلال الشهر الجاري.

وكانت الأولى أمام نانت بثلاثية نظيفة. كما فشل نيس في الابتعاد بفارق 5 نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره على أرضه أمام ليون بهدف نظيف -أمس الجمعة- في افتتاح المرحلة، ليبقى الفارق نقطتين.