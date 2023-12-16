إصابة قائد لوتون تاون بسكته قلبية فوق أرضية الملعب

توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون بسبب وعكة صحية تعرض لها مدافع الأخير وقائده توم لوكيير الذي سقط أرضاً والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، -اليوم السبت- ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق للوكيير أن تعرض لوعكة صحية الموسم الماضي خلال الملحق المؤهل الى الدرجة الممتازة في مايو/أيار الماضي وخضع لجراحة في القلب.

محمد سعدون الكواري يتناول تفاصيل إيقاف مباراة بورنموث ولوتون تاون بعد الحالة صحية التي تعرض لها اللاعب توم لوكيير#الدوري_الإنجليزي #بورنموث_لوتون_تاون pic.twitter.com/uQErcU3x4Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 16, 2023

وأصدر لوتون بياناً جاء فيه أن اللاعب "بكامل وعيه ويستجيب للعلاج".

ثم أصدر بياناً جديداً أكد فيه أن اللاعب تعرض "لسكتة قلبية كما أكد ذلك الجهاز الطبي في النادي لكنه استعاد وعيه بعد علاجه على أرضية الملعب قبل نقله الى المستشفى حيث يتعافى حالياً وعائلته بجانبه".

ولاحقاً، أصدرت رابطة الدوري بياناً أكدت فيه أن المباراة لن تستكمل "مباراة الدرجة الممتازة بين بورنموث ولوتون تاون لن تستكمل بسبب عارض صحيّ لأحد اللاعبين".