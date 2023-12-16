إصابة قائد لوتون تاون بسكتة قلبية فوق أرضية الملعب

توقفت مباراة بورنموث ولوتون تاون بسبب وعكة صحية تعرض لها مدافع الأخير وقائده توم لوكيير الذي سقط أرضاً والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 -السبت- ضمن المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسبق للوكيير أن تعرض لوعكة صحية الموسم الماضي خلال الملحق المؤهل للدرجة الممتازة في مايو/أيار الماضي، وخضع لجراحة في القلب.

محمد سعدون الكواري يتناول تفاصيل إيقاف مباراة بورنموث ولوتون تاون بعد الحالة صحية التي تعرض لها اللاعب توم لوكيير#الدوري_الإنجليزي #بورنموث_لوتون_تاون pic.twitter.com/uQErcU3x4Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 16, 2023

وأصدر لوتون بياناً جاء فيه أن لاعبه "بكامل وعيه ويستجيب للعلاج".

ثم أصدر بياناً جديداً أكد فيه أن لوكيير تعرض "لسكتة قلبية كما أكد ذلك الجهاز الطبي بالنادي لكنه استعاد وعيه بعد علاجه على أرضية الملعب قبل نقله للمستشفى حيث يتعافى حالياً وعائلته بجانبه".

ولاحقاً، أصدرت رابطة الدوري بياناً أكدت فيه أن عدم استكمال مباراة الدرجة الممتازة بين بورنموث ولوتون تاون "بسبب عارض صحيّ لأحد اللاعبين".