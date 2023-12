منتخب تنزانيا بكأس أفريقيا 2023.. أمل العبور لثمن نهائي البطولة القارية

يتطلع منتخب تنزانيا لكرة القدم -في ثالث ظهور له في كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج- إلى فك عقدة الدور الأول معتمدا على نخبة من اللاعبين الشباب الذين ساهموا في تأهلة إلى البطولة القارية.

وتحتضن ساحل العاج الحدث الأفريقي الكروي الأهم في القارة، من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويخوض منتخب تنزانيا غمار كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

واحتل هذا المنتخب المركز الـ121 بتصنيف فيفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

تأسس الاتحاد التنزاني لكرة القدم عام 1930، انضم إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 1964، وبعدها بعام إلى الاتحاد الأفريقي (كاف).

وقبل قيام الوحدة مع زنجبار كان اسمه منتخب "تانجانيقا".

لعب أول مباراة له تحت اسم "تانجانيقا" ضد أوغندا عام 1945 وخسرها بسباعية نظيفة، أما أول مباراة تحت المسمى الحالي تنزانيا فكانت عام 1969 ضد كينيا وانتهت بالتعادل 1-1.

ولم يسبق لهذا المنتخب المسمى "نجوم ملوك الطائف" التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

#Tanzania at #AFCON 1980. #TaifaStars did score Vs the hosts @NGSuperEagles back then. They are welcome back to #Afcon2019 #AFCON2019Q Congratulations #EmmanuelAmuneke Nigeria and now #Tanzania legend pic.twitter.com/4eCaUWz5DP

شارك منتخب تنزانيا مرتين بالبطولة القارية، ويعد تأهله لنسخة 2023 المرة الثالثة التي يظهر فيها على المسرح القاري:

🇹🇿 Tanzania will be at the AFCON tournament this summer for just the second time in the nation's history – the last time was in 1980!!

Here is the goal that sealed their 3-0 over previously-unbeaten Uganda: pic.twitter.com/GzJOWot3lo

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) March 24, 2019