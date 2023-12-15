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منتخب تنزانيا بكأس أفريقيا 2023.. أمل العبور لثمن نهائي البطولة القارية

Soccer Football - Africa Cup of Nations 2019 - Group C - Senegal v Tanzania - 30 June Stadium, Cairo, Egypt - June 23, 2019 Tanzania players pose for a team group photo before the match REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
منتخب تنزانيا يلعب بالمجموعة السادسة إلى جانب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا (رويترز)
15/12/2023

يتطلع منتخب تنزانيا لكرة القدم -في ثالث ظهور له في كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج- إلى فك عقدة الدور الأول معتمدا على نخبة من اللاعبين الشباب الذين ساهموا في تأهلة إلى البطولة القارية.

وتحتضن ساحل العاج الحدث الأفريقي الكروي الأهم في القارة، من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويخوض منتخب تنزانيا غمار كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

واحتل هذا المنتخب المركز الـ121 بتصنيف فيفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

التأسيس

تأسس الاتحاد التنزاني لكرة القدم عام 1930، انضم إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 1964، وبعدها بعام إلى الاتحاد الأفريقي (كاف).

وقبل قيام الوحدة مع زنجبار كان اسمه منتخب "تانجانيقا".

لعب أول مباراة له تحت اسم "تانجانيقا" ضد أوغندا عام 1945 وخسرها بسباعية نظيفة، أما أول مباراة تحت المسمى الحالي تنزانيا فكانت عام 1969 ضد كينيا وانتهت بالتعادل 1-1.

ولم يسبق لهذا المنتخب المسمى "نجوم ملوك الطائف" التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

المشاركات بكأس أمم أفريقيا

شارك منتخب تنزانيا مرتين بالبطولة القارية، ويعد تأهله لنسخة 2023 المرة الثالثة التي يظهر فيها على المسرح القاري:

  • نسخة 1980 في نيجيريا: في أول ظهور له، خسر مباراته الأولى أمام أصحاب الأرض 1-3، ثم هزم من مصر 1-2 قبل أن يتعادل مع ساحل العاج 1-1 ويودع البطولة من الدور الأول.

  • نسخة 2019 في مصر: غابت تنزانيا عن بطولة أمم أفريقيا نحو 4 عقود لتعاود الظهور في مصر، لتصطدم بالسنغال والجزائر وكينيا في المجموعة الثالثة. واستهل مشواره بخسارة أمام السنغال بهدفين نظيفين ثم هزيمة أمام كينيا 2-3، قبل أن ينهزم أمام الجزائر بثلاثية نظيفة ويخرج من الدور الأول.

  •  نسخة 2023 بساحل العاج: تأهلت تنزانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بساحل العاج بعد أن انتزعت وصافة المجموعة بتعادل من دون أهداف مع ضيفتها الجزائر ليعبرا سويا إلى ساحل العاج.

 

تفاؤل رغم صعوبة المهمة

وتتفاءل عناصر منتخب تنزانيا بإمكانية تحقيقها المفاجأة في الدور الأول من المنافسة، رغم وقوعها في مجموعة صعبة.

ويقول مهاجم المنتخب، سيمون مسوفا، إن الفريق "اكتسب بالفعل خبرة في هذه المنافسة، ونحن ندرك قوة هذين المنتخبين اللذين لعبنا أمامهما من قبل".

ويعتقد مسوفا (لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري) أن لاعبي المنتخب التنزاني الذين ينشطون في أوروبا يمكنهم المساعدة في سد الفجوة إذا قدموا كامل إمكاناتهم.

وأشار زميله نوفاتوس ديسماس (لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني) إلى أنه "لم تعد هناك أسماء كبيرة في كرة القدم. لن نكون ضعفاء ولكننا سنكافح بقوة كأمل للأمة".

 

مدرب المنتخب

عين الاتحاد التنزاني للعبة الجزائري عادل عمروش لتدريب منتخب البلاد في مارس/آذار الماضي.

وأشار بيان الاتحاد إلى خبرات عمروش ومسيرته التدريبية التي استهلها عام 1995 مع العديد من الأندية الجزائرية، على غرار رائد القبة واتحاد الجزائر ومولودية الجزائر فضلا عن تجربته الطويلة مع المنتخبات الأفريقية.

وسبق لعمروش تدريب كل من منتخب بورندي (2007-2012) وكينيا (2013-2014) وليبيا عام 2018 وبوتسوانا (2019-2021) وأخير اليمن العام الماضي.

أبرز اللاعبين:

  • مبوانا ساماتا (أستون فيلا)
  • عبد الله موسى (بلاكبول)
  • كلفن جون (خينك البلجيكي)
  • ‎حميد ماو مكامي (غزل المحلة المصري)

برنامج مباريات منتخب تنزانيا بالمجموعة السادسة بكأس أفريقيا 2023

  • الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني: المغرب x تنزانيا (ملعب لوران بوكو)
  • الأحد 21 يناير/كانون الثاني: زامبيا x تنزانيا (ملعب لوران بوكو)
  • الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني: تنزانيا x الكونغو الديمقراطية (ملعب أمادو جون كوليبالي)
المصدر : مواقع إلكترونية