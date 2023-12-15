منتخب تنزانيا بكأس أفريقيا 2023.. أمل العبور لثمن نهائي البطولة القارية

يتطلع منتخب تنزانيا لكرة القدم -في ثالث ظهور له في كأس أمم أفريقيا 2023 في ساحل العاج- إلى فك عقدة الدور الأول معتمدا على نخبة من اللاعبين الشباب الذين ساهموا في تأهلة إلى البطولة القارية.

وتحتضن ساحل العاج الحدث الأفريقي الكروي الأهم في القارة، من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويخوض منتخب تنزانيا غمار كأس أمم أفريقيا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

واحتل هذا المنتخب المركز الـ121 بتصنيف فيفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

التأسيس

تأسس الاتحاد التنزاني لكرة القدم عام 1930، انضم إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عام 1964، وبعدها بعام إلى الاتحاد الأفريقي (كاف).

وقبل قيام الوحدة مع زنجبار كان اسمه منتخب "تانجانيقا".

لعب أول مباراة له تحت اسم "تانجانيقا" ضد أوغندا عام 1945 وخسرها بسباعية نظيفة، أما أول مباراة تحت المسمى الحالي تنزانيا فكانت عام 1969 ضد كينيا وانتهت بالتعادل 1-1.

ولم يسبق لهذا المنتخب المسمى "نجوم ملوك الطائف" التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

المشاركات بكأس أمم أفريقيا

شارك منتخب تنزانيا مرتين بالبطولة القارية، ويعد تأهله لنسخة 2023 المرة الثالثة التي يظهر فيها على المسرح القاري:

نسخة 1980 في نيجيريا: في أول ظهور له، خسر مباراته الأولى أمام أصحاب الأرض 1-3، ثم هزم من مصر 1-2 قبل أن يتعادل مع ساحل العاج 1-1 ويودع البطولة من الدور الأول.

🇹🇿 Tanzania will be at the AFCON tournament this summer for just the second time in the nation's history – the last time was in 1980!! Here is the goal that sealed their 3-0 over previously-unbeaten Uganda: pic.twitter.com/GzJOWot3lo — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) March 24, 2019

نسخة 2019 في مصر: غابت تنزانيا عن بطولة أمم أفريقيا نحو 4 عقود لتعاود الظهور في مصر، لتصطدم بالسنغال والجزائر وكينيا في المجموعة الثالثة. واستهل مشواره بخسارة أمام السنغال بهدفين نظيفين ثم هزيمة أمام كينيا 2-3، قبل أن ينهزم أمام الجزائر بثلاثية نظيفة ويخرج من الدور الأول.

رسمياً.. منتخب تنزانيا أول المودعين لكأس الأمم الإفريقية 🇹🇿 pic.twitter.com/ppVmYuOyDN — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 27, 2019

نسخة 2023 بساحل العاج: تأهلت تنزانيا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بساحل العاج بعد أن انتزعت وصافة المجموعة بتعادل من دون أهداف مع ضيفتها الجزائر ليعبرا سويا إلى ساحل العاج.

Congratulations to the Tanzanian national team for qualifying for AFCON 2023. 🎉 The country is experiencing a remarkable boom in various aspects!

It's truly inspiring to witness Tanzania's progress. I am confident that the team will give their all and achieve good results in… pic.twitter.com/YShh08yJBO — Muhammad El Shazly (@ElShazlyMhd) September 8, 2023

تفاؤل رغم صعوبة المهمة

وتتفاءل عناصر منتخب تنزانيا بإمكانية تحقيقها المفاجأة في الدور الأول من المنافسة، رغم وقوعها في مجموعة صعبة.

ويقول مهاجم المنتخب، سيمون مسوفا، إن الفريق "اكتسب بالفعل خبرة في هذه المنافسة، ونحن ندرك قوة هذين المنتخبين اللذين لعبنا أمامهما من قبل".

ويعتقد مسوفا (لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري) أن لاعبي المنتخب التنزاني الذين ينشطون في أوروبا يمكنهم المساعدة في سد الفجوة إذا قدموا كامل إمكاناتهم.

وأشار زميله نوفاتوس ديسماس (لاعب شاختار دونيتسك الأوكراني) إلى أنه "لم تعد هناك أسماء كبيرة في كرة القدم. لن نكون ضعفاء ولكننا سنكافح بقوة كأمل للأمة".

فرحة لاعبي #منتخب_تنزانيا مع مدربهم #عمروش بتحقيق التأهل إلى "كان" كوت ديفوار 2023 عقب التعادل أمام #الخضر. pic.twitter.com/C1BoE18nvg — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) September 7, 2023

رسم الإتحاد التنزاني لكرة القدم اليوم عقد المدرب الجزائري عادل عمروش على رأس العارضة الفنية للمنتخب الأول.

تجربة جديدة في إفريقيا للمدرب الجزائري بعد بوتسوانا و ليسوتو و العديد من المنتخبات. https://t.co/ZNuLoKqXZQ — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) March 4, 2023

مدرب المنتخب

عين الاتحاد التنزاني للعبة الجزائري عادل عمروش لتدريب منتخب البلاد في مارس/آذار الماضي.

وأشار بيان الاتحاد إلى خبرات عمروش ومسيرته التدريبية التي استهلها عام 1995 مع العديد من الأندية الجزائرية، على غرار رائد القبة واتحاد الجزائر ومولودية الجزائر فضلا عن تجربته الطويلة مع المنتخبات الأفريقية.

وسبق لعمروش تدريب كل من منتخب بورندي (2007-2012) وكينيا (2013-2014) وليبيا عام 2018 وبوتسوانا (2019-2021) وأخير اليمن العام الماضي.

التنزاني ساماتا في التشكيلة الأساسية لاستون فيلا لاول مرة لتكون تنزانيا الدولة 117 التي تشارك في البريميرليج pic.twitter.com/kTPTpB6MPa — Kuwaitna 🇰🇼 | قناة كويتنا (@kuwaitnaaanews) February 1, 2020

أبرز اللاعبين:

مبوانا ساماتا (أستون فيلا)

عبد الله موسى (بلاكبول)

كلفن جون (خينك البلجيكي)

‎حميد ماو مكامي (غزل المحلة المصري)

برنامج مباريات منتخب تنزانيا بالمجموعة السادسة بكأس أفريقيا 2023