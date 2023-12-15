منتخب البحرين في كأس آسيا 2023.. ترك بصمة طال انتظارها بالبطولة القارية

يحلم منتخب البحرين لكرة القدم بترك بصمته في كأس أمم آسيا، وكسر حاجز السقوط المبكر عندما يخوض غمار البطولة القارية التي تستضيفها قطر مطلع العام المقبل.

وتقام النسخة الـ18 من البطولة الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.

وأوقعت القرعة المنتخب البحريني في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن.

واحتل منتخب البحرين المركز الـ86 في تصنيف فيفا لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعلى تصنيف له كان المركز الـ44 في سبتمبر/أيلول 2004.

التأسيس

تأسس الاتحاد البحريني لكرة القدم عام 1951، وانضم إلى الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة (فيفا) عامي 1957 و1966 على الترتيب.

خاض أول مباراة رسمية ضد الكويت في 2 أبريل/نيسان 1966، وانتهت بالتعادل 4–4 في بغداد.

لم يبلغ نهائيات كأس العالم في تاريخه، وأول بطولة توج فيها بتاريخه في أكتوبر/تشرين الأول 2011 عندما فاز بدورة الألعاب الخليجية والتي أقيمت في أراضي المملكة.

📊 أرقام منتخب البحرين🇧🇭بطل خليجي 24🏆في بطولة كأس الخليج عبر التاريخ🗓

🥇(1) 2019

🥈(4) 1970,1982,1992,2003

🥉(4) 1990,1994,2004,2007#ZamalekOn pic.twitter.com/PXZD9l8SWI — ZAMALEKON (@Zamalek_On) December 8, 2019

ونال جائزة أفضل فريق متطور سنة 2004، وحصل على بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2019 بعد فوزه على منتخب العراق بهدف نظيف في ملعب كربلاء الدولي.

وفي نفس العام حصل على كأس الخليج العربي رقم 24 للمرة الأولى بعد فوزه في النهائي بهدف نظيف على السعودية.

تاريخ منتخب البحرين في كأس آسيا :

1980 | انسحبت

1984 | انسحبت

1988 | خروج من المجموعات

1992 | لم تتأهل

1996 | انسحبت

2000 | لم تتأهل

2004 | المركز الرابع

2007 | خروج من المجموعات

2011 | خروج من المجموعات

2015 | خروج من المجموعات

– 2019 ..؟#AsianCup2019 pic.twitter.com/3ml2Ai9i6Z — سعد الحارثي (@S_Alshdadi) January 1, 2019

المشاركات بكأس آسيا

لم يعانق "الأحمر" المجد في كأس آسيا، وظلت أفضل نتائجه احتلاله المركز الرابع.

#محمود_الخطيب نجم منتخب #مصر الاسبق والرئيس الحالي للنادي #الاهلي يتابع مباراة البحرين والسعودية في كأس أمم اسيا 1988 pic.twitter.com/3ESZROcCQK — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 26, 2018

نسخة 1988 في قطر: تأخرت المشاركة الأولى للمنتخب البحريني في بطولات كأس آسيا حتى النسخة التاسعة وخرج من الدور الأول.

تأخرت المشاركة الأولى للمنتخب البحريني في بطولات كأس آسيا حتى النسخة التاسعة وخرج من الدور الأول. نسخة 2004 في الصين: انتظر المنتخب البحريني 16 عاما، ليعاود الظهور للمرة الثانية في كأس آسيا، لكنه أخفق في استغلال الطفرة التي شهدها مستواه هذه الفترة، وحقق أفضل إنجاز له في البطولة بإحرازه المركز الرابع.

https://twitter.com/classic_calcio/status/1703777915303760334

نسخة 2007 (تنظيم جماعي بين فيتنام وتايلند وماليزيا وإندونيسيا): خرج من الدور الأول بعد خسارتين من إندونيسيا والسعودية على الرغم من فوزه على كوريا الجنوبية.

خرج من الدور الأول بعد خسارتين من إندونيسيا والسعودية على الرغم من فوزه على كوريا الجنوبية. نسخة 2011 في قطر: ودع البطولة من الدور الأول.

ودع البطولة من الدور الأول. نسخة 2015 في أستراليا: تكرر السيناريو حيث خسرت البحرين المباراتين الأوليين أمام إيران والإمارات لكنها هزمت قطر 2-1.

تكرر السيناريو حيث خسرت البحرين المباراتين الأوليين أمام إيران والإمارات لكنها هزمت قطر 2-1. نسخة 2019 في الإمارات: تأهلت إلى ثمن النهائي بعد أن تعادلت مع الإمارات 1-1، قبل أن تسقط أمام تايلند 0-1 لكنها خطفت بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في الدقائق القاتلة، بفوزها على الهند بهدف نظيف. في ثمن النهائي، خسر منتخب البحرين 1-2 أمام كوريا الجنوبية، بعد وقت إضافي واعتبر ذلك إنجازا للكرة البحرينية.

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أنهى منتخبنا الوطني الأول، سلسلة تدريباته قبل خوضه المباراة التجريبية الثالثة بمعسكر صربيا، والتي ستجمعه غدًا الأربعاء أمام نادي FK Radnicki Beograd الصربي. pic.twitter.com/eEyhXyaK2O — BahrainFootballAssociation ⚽ (@BahrainFA) August 29, 2023

أبرز اللاعبين

الحارس إسماعيل محمد جعفر (قائد المنتخب)

عبد الله يوسف هلال

سالم عادل حسن

علي مدين

ويعد محمد حسين أكثر اللاعبين مشاركة بقميص منتخب البحرين (161 مباراة دولية) أما هداف المنتخب فهو إسماعيل عبد اللطيف برصيد 47 هدفا.

🚨🚨🚨 حصري لسيزار | • خوان أنطونيو بيتزي هو المدرب الجديد لمنتخب البحرين 🇧🇭 pic.twitter.com/v2vr98oGJ0 — بدر الشيباني (@iBaVFL) July 10, 2023

مدرب المنتخب

في يوليو/تموز الماضي، أعلن الاتحاد البحريني لكرة القدم تعيين الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدربا للمنتخب الوطني الأول، خلفا للبرتغالي هيليو سوزا.

وأشاد راشد الزعابي أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم بالخبرات التي يمتلكها بيتزي في كرة القدم الآسيوية، مشيرا إلى أن ذلك كان عنصرا أساسيا في قرار التعاقد معه.

ويمتلك بيتزي خبرة كبيرة في مجال التدريب، إذ أشرف على أندية ومنتخبات عدة، مثل فالنسيا الإسباني وراسينغ الأرجنتيني، والوصل الإماراتي، ومنتخبي تشيلي والسعودية.

مباريات البحرين في المجموعة الخامسة بكأس آسيا 2023