سون قائد توتنهام يحمل أحلام كوريا الجنوبية في أمم آسيا 2023

منذ حوالي 63 عاما، تبحث كوريا الجنوبية عن لقبها الثالث في هذه المسابقة القارية، ويعود آخر تتويج لها عام 1960، عندما استضافت البطولة على أرضها، في حين حصلت على اللقب الأول في هونغ كونغ عام 1956.

وتستضيف قطر النسخة الـ18 من البطولة القارية الفترة من 12 يناير/كانون الثاني المقبل حتى 10 فبراير/شباط 2024.

وفي نسخة 2011 من البطولة التي استضافتها قطر، افتتح سون هيونغ مين الجناح السريع باكورة أهدافه الدولية في فوز كوريا الجنوبية 4-1 على الهند بدور المجموعات، ليصبح أصغر لاعب (19 عاما) يسجل هدفا في تلك النسخة.

وفي النسخة التالية عام 2015 بأستراليا، تألق سون -اللاعب السابق لهامبورغ وباير ليفركوزن الألمانيين- بتسجيله ثنائية الفوز على أوزباكستان والعبور بـ "محاربي التايغوك" إلى نصف النهائي، حيث فازوا على المنتخب العراقي بهدفين نظيفين، وضربوا موعدا في النهائي مع أستراليا، وهو الأول لها منذ عام 1988.

وتقدمت أستراليا بهدف في الشوط الأول، لكن سون منح الأمل للكوريين بخطفه هدف التعادل في الوقت القاتل (90+1). لكن ذلك لم يكن كافيا للظفر باللقب لأن أستراليا انتزعت الفوز 2-1 في الوقتين الإضافيين.

يُذكر أن القائد سون خاض 114 مباراة دولية منذ انضمامه للمنتخب الأول عام 2011، وسجل 38 هدفا.

وخلال مسيرته الكروية الناجحة، جمع سون (31 عاما) عديد الألقاب الفردية منها:

أفضل لاعب كرة قدم في آسيا أعوام (2014، 2015 ،2017، 2018، 2019، 2020، 2021، 2022)

أفضل لاعب دولي آسيوي أعوام (2017،2015، 2019)

أفضل لاعب في كوريا الجنوبية (2013، 2014 ،2017، 2019، 2022،2021،2020)

وحصد الكوري الجنوبي عدة جوائز مع توتنهام في البريميرليغ، أبرزها:

جائزة لاعب الشهر (سبتمبر/أيلول 2016، وأبريل/نيسان 2017، أكتوبر/تشرين الأول 2020)

جائزة أجمل هدف لموسم (2019-2020)

جائزة الحذاء الذهبي موسم (2021-2022) لأكثر لاعب تسجيلا للأهداف (23 هادفا) مناصفة مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

جائزة لاعب الموسم في توتنهام (2018-2019 و2019-2020)

جدول مباريات كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة بكأس أمم آسيا 2023:

15 يناير/كانون الثاني: كوريا الجنوبية x البحرين (ملعب جاسم بن حمد)

20 يناير/كانون الثاني: الأردن x كوريا الجنوبية (ملعب الثمامة)

25 يناير/كانون الثاني: كوريا الجنوبية x ماليزيا (ملعب الجنوب)