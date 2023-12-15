الأهلي يضرب الاتحاد السعودي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب فوزه على اتحاد جدة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الدور الثاني من البطولة.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول (21 من ركلة جزاء).

وأهدر كريم بنزيمة فرصة تسجيل هدف التعادل لاتحاد جدة خلال هذا الشوط عندما سدد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط، ولكن محمد الشناوي حارس الأهلي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني، سجل حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الـ59، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثالث في الدقيقة الـ62.

وفي الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط تلقى أنتوني موديست لاعب الأهلي البطاقة الحمراء.

وبعدها بدقيقتين سجل كريم بنزيمة هدف حفظ ماء الوجه لاتحاد جدة.

وثأر الأهلي من خسارته أمام الاتحاد نفسه في ربع نهائي المسابقة ذاتها عام 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد بهدف متأخر لنجمه محمد نور.

ويلعب الأهلي مع فلوميننسي البرازيلي في الدور نصف النهائي الاثنين.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، في حين يشارك اتحاد جدة في البطولة بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة.

وكان اتحاد جدة افتتح مباريات النسخة الحالية بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.

وأصبحت هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها الأهلي لنصف نهائي البطولة، علما أن أفضل إنجازاته في البطولة هو حصوله على المركز الثالث، 3 مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.

حسين الشحات يسجل الثاني للأهلي المصري ⚽ الاتحاد 0 × 2 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/cRs6zyYjkN — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023

الأهلي يسجل الهدف الثالث عن طريق عاشور ⚽ الاتحاد 0 × 3 الأهلي#الاتحاد_الأهلي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/GFnOOoOV94 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 15, 2023