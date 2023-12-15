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أوراوا الياباني يواجه مان سيتي في نصف نهائي مونديال الأندية

احتفال اللاعب شالك بهدفه مصدر الصورة : انسغرام من الحساب urawaredsofficial
الهولندي شليك سجل هدف الفوز لفريقه الياباني (مواقع التواصل)
15/12/2023-|آخر تحديث: 15/12/202309:49 م (بتوقيت مكة المكرمة)

حجز أوراوا ريد دايموندز الياباني، بطل آسيا، مقعدا في نصف نهائي مونديال الأندية لكرة القدم وذلك بعد فوزه -اليوم الجمعة- على ليون المكسيكي، بطل الكونكاكاف، ضمن الدور الثاني من البطولة.

وسجل هدف الانتصار للفريق الياباني الهولندي أليكس شالك (78).

 

 

وكان أوراوا، بطل آسيا 3 مرات (2007، 2017، 2023) ودّع مسابقة دور أبطال آسيا لهذا الموسم 2023-2024 من دور المجموعات لمنطقة الشرق قبل أسبوع فقط.

وأحرز أوراوا لقب المسابقة القارية الموسم الماضي بفوزه على الهلال السعودي (تعادلا 1-1 ذهابا وفاز أوراوا 1-0 ذهابا) في السادس من مايو/أيار.

وتعتبر هذه المشاركة الثالثة للفريق الياباني في مونديال الأندية بعد عام 2007، التي توج فيها بالميدالية البرونزية، بينما حصل على المركز الخامس في عام 2017.

من جهته، تُوج ليون بلقب مسابقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، وذلك على حساب لوس أنجلوس الأميركي.

وجاءت المباراة متقاربة جدا بين الطرفين، حيث غابت الخطورة عن الفريقين، قبل أن يتمكّن شالك من هزّ الشباك قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي .

وشهدت المباراة طرد وليام تيسيو لاعب ليون المكسيكي في الدقيقة الـ 84.

المصدر : وكالات