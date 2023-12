لاعبو برشلونة مجبرون على الاستحمام في منازلهم

لوّح مجلس كتالونيا العام -أمس الأربعاء- بحظر الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، بما فيها ملعب "لويس كومبانيس مونتجويك" ومركز التدريبات "سيوتات أسبورتيفا خوان غامبر"، اللذين يستخدمهما نادي برشلونة، كإجراء تقشفي بسبب الجفاف.

وسيبدأ العمل بالإجراء مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، بعد إعلان الحكومة الكتالونية الانتقال إلى "مرحلة ما قبل الطوارئ" الأسبوع المقبل، في ظل الجفاف الذي يعاني منه الإقليم.

وسيتعيّن على برشلونة "تعويض" تكلفة المياه التي تُستخدم في ريّ العشب في الملعب والمركز التدريبي، أو "الاستحمام في المنزل"، حسب ما قال مستشار العمل المناخي دافيد ماسكورت أمس الأربعاء.

وحذّر ماسكورت في حديث لإذاعة "كادينا سير"، من استمرار فريق برشلونة "باستهلاك المياه بالمستويات الحالية نفسها"، ما يفرض عليه "التعويض".

ويحتضن برشلونة مبارياته على ملعب لويس كومبانيس مونتجويك خلال موسم 2023-2024 بدلا من ملعبه التاريخي كامب نو؛ بسبب أعمال تطوير في النادي، وزيادة سعة الملعب بـ11 ألف مقعد.

