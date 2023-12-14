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رياضة|عُمان

عُمان في كأس آسيا 2023.. طموح الذهاب بعيدا في البطولة القارية

منتخب عمان تأهل إلى أمم آسيا للمرة الخامسة في مسيرته (الأناضول)
14/12/2023

يطمح المنتخب العُماني إلى فتح صفحة جديدة في كأس آسيا قطر 2023 بالوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة، بعدما فشل في المشاركات الأربع الماضية في تحقيق نتائج مرضية لجماهيره.

وأوقعت القرعة المنتخب العُماني في المجموعة السادسة إلى جانب السعودية، بطلة كأس آسيا 3 مرات، وتايلند وقرغيزستان.

تأسيس

تأسس الاتحاد العُماني لكرة القدم في عام 1978 برئاسة وزير التراث القومي والثقافة آنذاك فيصل بن علي آل سعيد، وانضم إلى الاتحادين العربي والدولي مباشرة بعد تأسيسه، قبل أن ينضم في العام 1980 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولعب أول منتخب عُماني في كأس الخليج الثالثة في الكويت عام 1974، حينها خاض 3 مباريات خسرها أمام البحرين والكويت وقطر، ثم عاد وشارك في النسخة الرابعة لكأس الخليج عام 1976 في قطر، قبل أن يعلن تأسيس الاتحاد العُماني للعبة بعدها بعامين.

كأس آسيا

تأهل منتخب عُمان إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، ولأول مرة سيشارك في 3 نسخ متتالية من البطولة القارية، وكان الإنجاز الأبرز للمنتخب تجاوزه دور المجموعات لأول مرة في نسخة الإمارات عام 2019، لكنه خسر أمام إيران بهدفين دون مقابل في ثمن النهائي.

وتعد صعوبة التسجيل المعضلة الحقيقية للمنتخب العماني، فقد فشل المنتخب في التسجيل في 54% من مبارياته في نهائيات كأس آسيا (7 من أصل 13)، لكنه عادل أعلى رصيد تهديفي له في النسخة الماضية عام 2019 (4 أهداف)، والذي تحقق في نسخة 2004.

للمرة الثالثة، سيواجه منتخب عُمان نظيره التايلندي في دور المجموعات بكأس آسيا بعد مواجهتين سابقتين عامي 2004 و2007، وللمرة الثانية على التوالي ستلعب عُمان أمام فريق من وسط آسيا بعد أن واجهت أوزبكستان وتركمانستان في النسخة الماضية من البطولة القارية.

المدرب الكرواتي يقود التدريبات العمانية استعدادا لكأس آسيا (حساب المنتخب العماني على منصة إكس)
المدرب الكرواتي إيفانكوفيتش يقود التدريبات العُمانية استعدادا لكأس آسيا (مواقع التواصل)

تأهل المنتخب الأحمر إلى نهائيات كأس آسيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة من التصفيات والتي ضمت قطر وعمان والهند وأفغانستان وبنغلاديش.

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، وجاءت عُمان ثانيا برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، و7 نقاط للهند و6 نقاط لأفغانستان ونقطتين لبنغلاديش.

 

ويعد أبرز إنجازات منتخب عُمان هو حصوله على لقب بطولة الخليج مرتين في النسخة 19 التي أقيمت بمسقط بعد أن فاز في المباراة النهائية على المنتخب السعودي، وفي النسخة 23 التي أقيمت في الكويت بعد تغلبه بضربات الترجيح على المنتخب الإماراتي.

 

 

ويعد مهاجم المنتخب العُماني عماد الحوسني هو الهداف التاريخي للمنتخب الأحمر في كأس آسيا برصيد 3 أهداف، يليه محسن الغساني بهدفين.

مباريات منتخب عمان في المجموعة السادسة بكأس آسيا

  • 16 يناير/كانون الثاني 2024: السعودية x عمان (ملعب خليفة الدولي)
  • 21 يناير/كانون الثاني: عمان x تايلند (ملعب عبد الله بن خليفة).
  •  26 يناير/كانون الثاني: عمان x قرغيزستان (ملعب عبد الله بن خليفة).

مدرب المنتخب

في 19 يناير/كانون الثاني 2020 عيّن الاتحاد العماني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب، خلفا للهولندي إيروين كومان الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لكأس الخليج.

ويعرف إيفانكوفيتش (65 عاما) الكرة الخليجية جيدا، إذ سبق له تدريب ناديي الاتفاق (2011-2012) والأهلي (لفترة وجيزة في 2019) السعوديين، والوحدة الإماراتي (2012-2013). كما أشرف على بيرسيبوليس الإيراني بين العامين 2015 و2019.

وستكون هذه التجربة الثانية لإيفانكوفيتش على رأس منتخب وطني بعدما أشرف على المنتخب الإيراني بدءا من العام 2002 وقاده للتأهل إلى كأس العالم 2006 في ألمانيا.

المصدر : الجزيرة