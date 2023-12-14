عُمان في كأس آسيا 2023.. طموح الذهاب بعيدا في البطولة القارية

يطمح المنتخب العُماني إلى فتح صفحة جديدة في كأس آسيا قطر 2023 بالوصول إلى الأدوار النهائية للبطولة، بعدما فشل في المشاركات الأربع الماضية في تحقيق نتائج مرضية لجماهيره.

وأوقعت القرعة المنتخب العُماني في المجموعة السادسة إلى جانب السعودية، بطلة كأس آسيا 3 مرات، وتايلند وقرغيزستان.

تأسيس

تأسس الاتحاد العُماني لكرة القدم في عام 1978 برئاسة وزير التراث القومي والثقافة آنذاك فيصل بن علي آل سعيد، وانضم إلى الاتحادين العربي والدولي مباشرة بعد تأسيسه، قبل أن ينضم في العام 1980 إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ولعب أول منتخب عُماني في كأس الخليج الثالثة في الكويت عام 1974، حينها خاض 3 مباريات خسرها أمام البحرين والكويت وقطر، ثم عاد وشارك في النسخة الرابعة لكأس الخليج عام 1976 في قطر، قبل أن يعلن تأسيس الاتحاد العُماني للعبة بعدها بعامين.

كأس آسيا

تأهل منتخب عُمان إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه، ولأول مرة سيشارك في 3 نسخ متتالية من البطولة القارية، وكان الإنجاز الأبرز للمنتخب تجاوزه دور المجموعات لأول مرة في نسخة الإمارات عام 2019، لكنه خسر أمام إيران بهدفين دون مقابل في ثمن النهائي.

وتعد صعوبة التسجيل المعضلة الحقيقية للمنتخب العماني، فقد فشل المنتخب في التسجيل في 54% من مبارياته في نهائيات كأس آسيا (7 من أصل 13)، لكنه عادل أعلى رصيد تهديفي له في النسخة الماضية عام 2019 (4 أهداف)، والذي تحقق في نسخة 2004.

للمرة الثالثة، سيواجه منتخب عُمان نظيره التايلندي في دور المجموعات بكأس آسيا بعد مواجهتين سابقتين عامي 2004 و2007، وللمرة الثانية على التوالي ستلعب عُمان أمام فريق من وسط آسيا بعد أن واجهت أوزبكستان وتركمانستان في النسخة الماضية من البطولة القارية.

تأهل المنتخب الأحمر إلى نهائيات كأس آسيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الخامسة من التصفيات والتي ضمت قطر وعمان والهند وأفغانستان وبنغلاديش.

وتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، وجاءت عُمان ثانيا برصيد 15 نقطة من 7 مباريات، و7 نقاط للهند و6 نقاط لأفغانستان ونقطتين لبنغلاديش.

📋 قائمة منتخبنا الوطني الأول للمعسكرين الداخلي والخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة. pic.twitter.com/OzT7VcnVCc — المنتخب العُمـاني (@Oman_NT) December 10, 2023

ويعد أبرز إنجازات منتخب عُمان هو حصوله على لقب بطولة الخليج مرتين في النسخة 19 التي أقيمت بمسقط بعد أن فاز في المباراة النهائية على المنتخب السعودي، وفي النسخة 23 التي أقيمت في الكويت بعد تغلبه بضربات الترجيح على المنتخب الإماراتي.

ويعد مهاجم المنتخب العُماني عماد الحوسني هو الهداف التاريخي للمنتخب الأحمر في كأس آسيا برصيد 3 أهداف، يليه محسن الغساني بهدفين.

مباريات منتخب عمان في المجموعة السادسة بكأس آسيا

16 يناير/كانون الثاني 2024: السعودية x عمان (ملعب خليفة الدولي)

السعودية x عمان (ملعب خليفة الدولي) 21 يناير/كانون الثاني: عمان x تايلند (ملعب عبد الله بن خليفة).

عمان x تايلند (ملعب عبد الله بن خليفة). 26 يناير/كانون الثاني: عمان x قرغيزستان (ملعب عبد الله بن خليفة).

مدرب المنتخب

في 19 يناير/كانون الثاني 2020 عيّن الاتحاد العماني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدربا للمنتخب، خلفا للهولندي إيروين كومان الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من الدور الأول لكأس الخليج.

🗞 مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يعتمد تعيين المدرب الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش مدربا للمنتخب الوطني الأول مع جهازه الفني المعاون. pic.twitter.com/lFYedoOSte — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 19, 2020

ويعرف إيفانكوفيتش (65 عاما) الكرة الخليجية جيدا، إذ سبق له تدريب ناديي الاتفاق (2011-2012) والأهلي (لفترة وجيزة في 2019) السعوديين، والوحدة الإماراتي (2012-2013). كما أشرف على بيرسيبوليس الإيراني بين العامين 2015 و2019.

وستكون هذه التجربة الثانية لإيفانكوفيتش على رأس منتخب وطني بعدما أشرف على المنتخب الإيراني بدءا من العام 2002 وقاده للتأهل إلى كأس العالم 2006 في ألمانيا.