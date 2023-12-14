سؤال يطرحه الألماني روديغر مدافع ريال مدريد يوميا على زميله ومواطنه توني كروس

يصر الألماني أنطونيو روديغر قلب دفاع ريال مدريد على عودة زميله وموطنه توني كروس إلى تشكيلة منتخب "المانشافت" الذي يخوض غمار بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الصيف المقبل في ألمانيا.

وفي تصريحات لمنصة "دازن" كشف روديغر طلبه بإلحاح من كروس العودة إلى المنتخب الألماني، مؤكدا "أسأله هذا كل يوم".

ويشير الدولي الألماني إلى أن "لاعبا مثله (كروس) -الذي لا يزال في هذا المستوى العالي- يجب أن يكون هناك (في المنتخب)".

Antonio Rüdiger says he's asking Toni Kroos to return to the national team for the Euros: "I'm asking him every day. A player like him, who is still at such a high level, really has to be there. His passing game is from another planet – everything he does is great. I would really… pic.twitter.com/IuGHYXewO2 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 11, 2023

وعلى الرغم من أن روديغر واضح بشأن رغبته فإنه يعرف ويتقبل أن الكلمة الأخيرة ستكون لكروس.

وأضاف "تمريرات توني من كوكب آخر، أتمنى بشدة أن يلعب مجددا، لكن في الأخير هذا قراره".

Toni Kroos with Germany national team: Years: 11

Games: 106

Minutes: 8,321

Goals: 17

Assists: 19

🏆 2014 World Cup pic.twitter.com/kWGCuJImNh — Real Madrid Stats (@RMadrid_Stats) July 2, 2021

وصرح مدافع المنتخب الألماني وريال مدريد بأن فريقه الوطني ملزم بالقيام بعمل جيد في كأس أوروبا 2024 التي يستضيفها على أرضه وبين جماهيره، قائلا "إن حقيقة إقامة بطولة أوروبا في بلدنا أمر رائع، هدفنا يجب أن يكون الذهاب بعيدا".

Toni Kroos voted Germany’s national team player of the year, beating out Manuel Neuer. http://t.co/eB2keBZsM1 pic.twitter.com/mIRe69SMC2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) January 9, 2015

وتوج توني كروس (33 عاما) بكأس العالم في البرازيل عام 2014، وأنهى مسيرته في المنتخب الألماني بعد 106 مباراة دولية في يونيو/حزيران 2021 بعد بطولة أمم أوروبا.

وبدأت مسيرة لاعب ريال مدريد مع المانشافت في 2010 أحرز خلالها 17 هدفا.