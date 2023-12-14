رياضة|ألمانيا

سؤال يطرحه الألماني روديغر مدافع ريال مدريد يوميا على زميله ومواطنه توني كروس

روديغر (يمين) يطلب بإلحاح من كروس التراجع عن اعتزاله الدولي والعودة لمنتخب ألمانيا (غيتي)
14/12/2023

يصر الألماني أنطونيو روديغر قلب دفاع ريال مدريد على عودة زميله وموطنه توني كروس إلى تشكيلة منتخب "المانشافت" الذي يخوض غمار بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الصيف المقبل في ألمانيا.

وفي تصريحات لمنصة "دازن" كشف روديغر طلبه بإلحاح من كروس العودة إلى المنتخب الألماني، مؤكدا "أسأله هذا كل يوم".

ويشير الدولي الألماني إلى أن "لاعبا مثله (كروس) -الذي لا يزال في هذا المستوى العالي- يجب أن يكون هناك (في المنتخب)".

وعلى الرغم من أن روديغر واضح بشأن رغبته فإنه يعرف ويتقبل أن الكلمة الأخيرة ستكون لكروس.

وأضاف "تمريرات توني من كوكب آخر، أتمنى بشدة أن يلعب مجددا، لكن في الأخير هذا قراره".

وصرح مدافع المنتخب الألماني وريال مدريد بأن فريقه الوطني ملزم بالقيام بعمل جيد في كأس أوروبا 2024 التي يستضيفها على أرضه وبين جماهيره، قائلا "إن حقيقة إقامة بطولة أوروبا في بلدنا أمر رائع، هدفنا يجب أن يكون الذهاب بعيدا".

وتوج توني كروس (33 عاما) بكأس العالم في البرازيل عام 2014، وأنهى مسيرته في المنتخب الألماني بعد 106 مباراة دولية في يونيو/حزيران 2021 بعد بطولة أمم أوروبا.

وبدأت مسيرة لاعب ريال مدريد مع المانشافت في 2010 أحرز خلالها 17 هدفا.

المصدر : مواقع إلكترونية