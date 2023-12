سؤال يطرحه الألماني روديغر مدافع ريال مدريد يوميا على زميله ومواطنه توني كروس

يصر الألماني أنطونيو روديغر قلب دفاع ريال مدريد على عودة زميله وموطنه توني كروس إلى تشكيلة منتخب "المانشافت" الذي يخوض غمار بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) الصيف المقبل في ألمانيا.

وفي تصريحات لمنصة "دازن" كشف روديغر طلبه بإلحاح من كروس العودة إلى المنتخب الألماني، مؤكدا "أسأله هذا كل يوم".

ويشير الدولي الألماني إلى أن "لاعبا مثله (كروس) -الذي لا يزال في هذا المستوى العالي- يجب أن يكون هناك (في المنتخب)".

Antonio Rüdiger says he's asking Toni Kroos to return to the national team for the Euros: "I'm asking him every day. A player like him, who is still at such a high level, really has to be there. His passing game is from another planet – everything he does is great. I would really… pic.twitter.com/IuGHYXewO2

