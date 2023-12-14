الرأس الأخضر في أمم أفريقيا 2023.. مشاركة رابعة وأمل بتكرار إنجاز نسخة 2013

يسعى منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم للظهور بمستوى جيد في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة، التي ستقام في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام 2024.

ويأمل "القروش الزرق" في تكرار ما حققوه قبل 10 سنوات في نسخة جنوب أفريقيا عندما بلغوا الدور ربع النهائي في البطولة، وهو أفضل إنجاز لهم في النهائيات، لكنهم انهزموا أمام غانا بهدفين دون رد.

ويلعب الرأس الأخضر في المجموعة الثانية التي تعد صعبة بوجود منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.

تأسيس

تأسّس اتحاد الرأس الأخضر لكرة القدم عام 1982، وبعد 4 سنوات حصل على عضوية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي عام 2000، ويترأس الاتحاد حاليا فيكتور أوسوريو.

في 19 أبريل/نيسان 1978، لعب المنتخب أول مباراة دولية له أمام غينيا، وتغلب عليها بهدف دون رد.

وفي أحدث تصنيف للفيفا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، احتل الفريق المركز 73 عالميا، في حين كان المركز 27 هو الأفضل في مسيرته.

كأس أفريقيا

شارك منتخب الرأس الأخضر 3 مرات في البطولة القارية:

نسخة 2013: شارك منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في كأس أمم أفريقيا في هذه النسخة التي لعبت في جنوب أفريقيا، وبلغ ربع النهائي، لكنه انهزم أمام غانا بنتيجة 2-صفر منهيا مشاركته في المركز السابع.

شارك منتخب الرأس الأخضر لأول مرة في كأس أمم أفريقيا في هذه النسخة التي لعبت في جنوب أفريقيا، وبلغ ربع النهائي، لكنه انهزم أمام غانا بنتيجة 2-صفر منهيا مشاركته في المركز السابع. نسخة 2015 في غينيا الاستوائية: خرج من دور المجموعات.

خرج من دور المجموعات. نسخة 2021 في الكاميرون: بلغ دور الـ16 قبل أن يهزم بهدفين دون رد أمام منتخب السنغال، الذي توج لاحقا باللقب بفوزه على مصر في النهائي بركلات الترجيح 4-2.

وفي مجموع مشاركته الثلاث الماضية، سجل الفريق 6 أهداف، وتلقت شباكه 9 أهداف.

🇨🇻 منتخب الرأس الأخضر قدم أداء رائع بمشاركته الأولى في كأس الأمم الإفريقية عام 2013 استحقوا به الصعود إلى ربع النهائي 🦈 هل تنجح القروش الزرقاء في الوصول لأبعد من تلك المرحلة في النسخة القادمة؟ 🤔#TotalEnergiesAFCON | @fcfcomunica pic.twitter.com/TtGiCW0J2w — CAF – عربي (@caf_online_AR) November 28, 2021

أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب الرأس الأخضر

يبرز بعض اللاعبين السابقين في منتخب الرأس الأخضر، مثل:

بابنكو (ثالث أكثر اللاعبين مشاركة برصيد 62 مباراة)

هيلدون الهداف التاريخي للمنتخب (15 هدفا في 52 مباراة)

ليتو

كالو ودادي

فيرناندو فاريلا

ماركو سواريس.

أبرز لاعبي منتخب الرأس الأخضر الحاليين

ريان مينديز مهاجم فريق فاتح كاراغومروك التركي يترأس قائمة أفضل اللاعبين الحاليين، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين بـ15 هدفا، وأيضا هو الأكثر مشاركة مع المنتخب برصيد 69 مباراة.

بيبي مهاجم رايو فايكانو الإسباني.

غاري رودريغيز مهاجم الاتحاد السعودي.

جوليو تافاريس لاعب الرائد السعودي.

[18/60🇨🇻]Ryan Isaac Mendes da Graça

📊74 matchs et 9 buts avec Lille, qui semble être l’appogé de sa carrière vu les clubs exotiques qu’il cottoie depuis…

🌍International cap-verdien avec une quarantaine de caps et 7 buts pic.twitter.com/vDI1b5JW8Z — Statilosc (@Statilosc) March 28, 2020

مدرب منتخب "القروش الزرق"

يشرف المدرب المحلي بيدرو بريتو، أو "بوبيستا" مثلما يسمى في الرأس الأخضر، على تدريب منتخب بلاده منذ يناير/كانون الثاني 2022، وقاد بريتو (53 عاما) "القروش الزرق" في 32 مباراة دولية، محققا الانتصار في 15 مباراة والتعادل في 8 مباريات والهزيمة في 9.

وسجّل الفريق تحت قيادته 40 هدفا، واستقبلت شباكه 29 هدفا.

مباريات الرأس الأخضر في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا