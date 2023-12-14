أمم آسيا 2023.. تيم كاهيل أيقونة الكرة الأسترالية

ترك تيم كاهيل أيقونة كرة القدم الأسترالية وأحد أفضل المهاجمين في عصره، بصمة كبيرة وإرثا جميلا خلال مشاركاته السابقة مع منتخب بلاده في بطولة أمم آسيا.

وشارك المهاجم القناص في 3 نسخ مع المنتخب الأسترالي في البطولة القارية (2007 و2011 و2015).

وفي الدورة الـ15، التي استضافتها 4 دول وهي إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا، دخل كاهيل التاريخ كأول لاعب يسجل لمنتخب أستراليا في أول مشاركة له في أمم آسيا.

#ACHeroes: 🇦🇺 Tim Cahill Australia’s first-ever AFC Asian Cup goal scorer and a header specialist, Tim Cahill has established himself as an all-time great for the Socceroos! #AsianCup2023 pic.twitter.com/0q0U70hvY5 — #AsianCup2023 (@afcasiancup) December 12, 2023

وجاء هدف كاهيل في المباراة التي تعادل فيها "الكنغر" مع عمان 1-1. وانتهت المشاركة الأسترالية في تلك البطولة عند محطة دور الثمانية.

وضاعف كاهيل سجله التهديفي في بطولة 2011 في قطر، بتحقيقه لثنائية في الفوز على الهند 4-0 بدور المجموعات. لكنه صام عن التهديف حتى المباراة النهائية التي انهزمت فيها أستراليا بهدف دون رد أمام اليابان.

عام 2015، استضافت أستراليا البطولة على أرضها، ونجحت في الظفر باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخها بعد الفوز على كوريا الجنوبية 2-1.

5. We win the AFC Asian Cup 2015 on home soil. pic.twitter.com/rvDIvvkITn — Subway Socceroos (@Socceroos) December 13, 2019

واحتل اللاعب السابق لإيفرتون الإنجليزي، المركز الثالث على لائحة هدافي الدورة برصيد 3 أهداف، كانت أمام الكويت في دور المجموعات وثنائية في مرمى الصين في دور الثمانية.

وأعلن كاهيل (50 هدفا في 108 مبارادة دولية) اعتزاله اللعب في 17 يوليو/تموز عام 2018، مباشرة بعد خوضه غمار كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

أستراليا في أمم آسيا 2023

وتلعب أستراليا في المجموعة الثانية بأمم آسيا 2023 إلى جانب سوريا وأوزبكستان والهند

مباريات أستراليا في البطولة

13 يناير/كانون الثاني 2024: أستراليا x الهند (ملعب أحمد بن علي)

18 يناير/كانون الثاني: سوريا x أستراليا (ملعب جاسم بن حمد)

23 يناير/كانون الثاني: أستراليا x أوزبكستان (ملعب الجنوب).