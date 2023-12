أمم آسيا 2023.. تيم كاهيل أيقونة الكرة الأسترالية

ترك تيم كاهيل أيقونة كرة القدم الأسترالية وأحد أفضل المهاجمين في عصره، بصمة كبيرة وإرثا جميلا خلال مشاركاته السابقة مع منتخب بلاده في بطولة أمم آسيا.

وشارك المهاجم القناص في 3 نسخ مع المنتخب الأسترالي في البطولة القارية (2007 و2011 و2015).

وفي الدورة الـ15، التي استضافتها 4 دول وهي إندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا، دخل كاهيل التاريخ كأول لاعب يسجل لمنتخب أستراليا في أول مشاركة له في أمم آسيا.

#ACHeroes: 🇦🇺 Tim Cahill

Australia’s first-ever AFC Asian Cup goal scorer and a header specialist, Tim Cahill has established himself as an all-time great for the Socceroos! #AsianCup2023 pic.twitter.com/0q0U70hvY5

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) December 12, 2023