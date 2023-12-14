أبطال أوروبا.. سان جيرمان وبورتو يلتحقان بطائرة ثمن النهائي وميلان بالدوري الأوروبي

تعادل باريس سان جيرمان مع مضيفه بوروسيا دورتموند 1-1، بينما سقط نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه ميلان بنتيجة 1- 2 في ختام منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم كريم أديمي لدورتموند بهدف في الدقيقة الـ51، بينما أدرك زاير إيمري التعادل لباريس بعدها بخمس دقائق.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)هدفا سجله كيليان مبابي في الدقيقة الـ76 بداعي التسلل.

وفي إنجلترا، تقدم نيوكاسل يونايتد بهدف جويلينتون في الدقيقة الـ33، ورد ميلان بثنائية كريستيان بوليسيتش (59) وصامويل تشوكويزي (84).

وبهذه النتائج يتصدر بوروسيا دورتموند المجموعة الحديدية برصيد 11 نقطة ليضمن الصدارة خلفه باريس سان جيرمان 8 نقاط متساويا مع ميلان بينما تذيل نيوكاسل يونايتد الترتيب بـ 5 نقاط.

لكن الفريق الفرنسي انتزع بطاقة التأهل الثانية مستفيدا من تفوقه في المواجهات المباشرة أمام ميلان، حيث كان قد فاز على الفريق الإيطالي بثلاثية نظيفة في فرنسا وخسر أمامه 1- 2 في سان سيرو، لينتقل "الروسونيري" للعب في مسابقة الدوري الأوروبي.

برشلونة يترنح وبورتو يتأهل

وفي المجموعة الثامنة، واصل برشلونة الإسباني ترنحه في الفترة الأخيرة، وتلقى خسارة "غير مؤثرة" 2-3 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي، فيما انتزع بورتو البرتغالي البطاقة الأخيرة لثمن النهائي بفوزه 5-3 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.

ورغم الخسارة، بقي برشلونة، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 في البطولة منذ الجولة الماضية، متصدرا للمجموعة برصيد 12 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه بورتو، المتساوي معه في نفس الرصيد، والذي صعد برفقته للأدوار الإقصائية في المسابقة.

واحتل شاختار المركز الثالث برصيد 9 نقاط، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي، بينما تذيل أنتويرب الترتيب برصيد 3 نقاط، بعدما حقق اليوم انتصاره الوحيد في المجموعة.

وتقدم أنتويرب بهدف مفاجىء عن طريق آرثر فيرميرين في الدقيقة الثانية، غير أن فيران توريس منح التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ35، لكن الفريق البلجيكي عاود تقدمه من جديد، بعدما سجل فينسنت يانسن الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ56.

واشتعلت المباراة في اللحظات الأخيرة، حيث أحرز البديل الصاعد مارك غويو هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الفرنسي الواعد جورج إلينيخينا سرعان أهدى النقاط الثلاث لفريقه البلجيكي بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل.

وعلى ملعب "الدراغاو"، واصل بورتو مغامرته في البطولة، التي توج بها عامي 1987 و2004، بفضل فوزه المثير 5-3 على ضيفه شاختار دونيتسك.

وتقدم بورتو بهدف مبكر عن طريق البرازيلي وينديرسون جالينو في الدقيقة التاسعة، لكن دانيلو سيكان أحرز هدف التعادل في الدقيقة الـ29.

وعاد جالينو لهز الشباك من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة الـ43، وتواصلت الإثارة، بعد أن أحرز الإيراني مهدي طارمي الهدف الثالث لبورتو في الدقيقة الـ62، غير أن شاختار قلص الفارق بهدف عبر النيران الصديقة عن طريق ستيفان أنتونيس، لاعب الفريق المضيف في الدقيقة الـ73 بالخطأ في مرماه.

وأعاد النجم المخضرم بيبي فارق الهدفين من جديد، عقب إحرازه الهدف الرابع لبورتو في الدقيقة 76، فيما تكفل فرانشيسكو كونسيساو بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الـ82، بينما أضاف البرازيلي الصاعد إيغينالدو دي

سوزا ليموس الهدف الثالث لشاختار في الدقيقة الـ88.

وفي المجموعة الخامسة، أنهى أتلتيكو مدريد الإسباني مشواره في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات متربعا على الصدارة، فيما نال لاتسيو الإيطالي الوصافة.

وفاز أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد على ضيفه الإيطالي، كما فاز سيلتك الأسكتلندي 2-1 على ضيفه فينورد روتردام الهولندي.

وكانت الفرق الأربعة خاضت الجولة السادسة بعدما حسم أتلتيكو ولاتسيو صعودهما لدور الـ16 في البطولة، في حين حسم فينورد تواجده في المركز الثالث لينتقل للعب في الدوري الأوروبي، بينما ودع سيلتك، الفائز بدوري

الأبطال عام 1967 المسابقات القارية مبكرا، بتذيله الترتيب.