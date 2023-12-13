"هيا آسيا".. رسالة تحفيزية من نجوم منتخبات بالقارة قبل أقل من شهر على أمم آسيا 2023

بعث حسن الهيدوس قائد منتخب قطر لكرة القدم، إلى جانب نجوم من منتخبات أخرى، برسائل تحفيزية إلى الجماهير قبل أقل من شهر على انطلاق منافسات بطولة أمم آسيا 2023 في قطر.

ونشر الاتحاد الآسيوي للعبة على حسابه بـ "إنستغرام" مقطع فيديو بعنوان "هل أنتم جاهزون؟" يظهر فيه بعض لاعبي منتخبات قطر والعراق سوريا والأردن وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وهونغ كونغ والهند وماليزيا وإيران وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام وأوزبكستان.

وطالب أغلب النجوم في كلماتهم المقتضبة، جماهير منتخبات بلدانهم بالحضور لمساندتهم وتشجيعهم في منافسات النسخة الـ 18 من البطولة الأهم والأكبر في القارة.

وقال حسن الهيدوس (33 عاما) لاعب السد القطري "تحية لجمهورنا العنابي.. متحمسون لكأس آسيا قطر 2023".

ومن جهة أخرى، تمنى علي عدنان (29 عاما) نجم منتخب العراق التشجيع من جماهير بلاده، وهو نفسه ما طلبه يزن النعيمات لاعب منتخب الأردن بقوله "أرجو من الجماهير الدعم والحضور".

وبدوره ناشد السوري عمر خريبين جماهير بلاده بقوله "جمهورنا الغالي نحن بانتظاركم..".

ويشارك 24 منتخبا في بطولة أمم آسيا التي ستقام في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل.

ووزعت مباريات المجموعات الـ 6 على 9 ملاعب، من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ونجحت 10 منتخبات عربية في التأهل إلى التصفيات النهائية لكأس آسيا 2023.

والمجموعات هي:

المجموعة الأولى: قطر والصين وطاجكستان ولبنان.

قطر والصين وطاجكستان ولبنان. المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند. المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين. المجموعة الرابعة: اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام.

اليابان وأندونيسيا والعراق وفيتنام. المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين. المجموعة السادسة: السعودية وتايلاند وقيرغستان وعُمان.

ويتأهل إلى الدور التالي، الأول من كل مجموعة ووصيفه، بالإضافة إلى 4 منتخبات حققت النتائج الأفضل من بين أصحاب المركز الثالث في المجموعات الست.