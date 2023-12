قبل مواجهة دورتموند بختام منافسات "مجموعة الموت".. إنريكي: مصير باريس سان جيرمان بيده

بلغة الواثق يتطلع لويسي إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لحسم موقعة "سيغنل إيدونا بارك" بأي ثمن عندما يلاقي بوروسيا دورتموند الأربعاء في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه "سعيد لأن سان جيرمان يملك مصيره بيده في دوري الأبطال". ورغم صعوبة المهمة، فإن المدرب الإسباني كشف أنه من الأسهل الاستعداد لهذا النوع من المباريات.

🎙️ Luis Enrique: "I only remember the positive aspect. We have destiny in our hands in this difficult group. ”#BVBPSG I #UCL I #PSGLive pic.twitter.com/Dljg9a9RdZ

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 12, 2023