قبل مواجهة دورتموند بختام منافسات "مجموعة الموت".. إنريكي: مصير باريس سان جيرمان بيده

بلغة الواثق يتطلع لويسي إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لحسم موقعة "سيغنل إيدونا بارك" بأي ثمن عندما يلاقي بوروسيا دورتموند الأربعاء في الجولة الأخيرة من المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه "سعيد لأن سان جيرمان يملك مصيره بيده في دوري الأبطال". ورغم صعوبة المهمة، فإن المدرب الإسباني كشف أنه من الأسهل الاستعداد لهذا النوع من المباريات.

🎙️ Luis Enrique: "I only remember the positive aspect. We have destiny in our hands in this difficult group. ”#BVBPSG I #UCL I #PSGLive pic.twitter.com/Dljg9a9RdZ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 12, 2023

وأضاف "إذا كنت لا تريد الضغوط، فلا يجب عليك التوقيع للأندية الكبيرة. كلاعب أو كمدرب، لا أواجه أي مشكلة مع الضغوط، وأنا هنا فقط للاستمتاع".

وفاز سان جيرمان على ضيفه دورتموند ذهابا بهدفين دون رد، لكنه يحتاج الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الإياب اليوم، خاصة أنه يتفوق بنقطتين فقط على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، اللذين يواجهان بعضهما الليلة.

🇫🇷 هدف كيليان مبابي الاول في مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند كابتن فرنسا يستمر في التألق 💪🏼 pic.twitter.com/XyubMU5Afl — EPL World (@EPLworld) September 20, 2023

ويخوض باريس سان جيرمان مباراته الأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال خارج ملعبه أمام بروسيا دورتموند، الذي ضمن التأهل وهو يعلم أن الفوز سيضعه في صدارة المجموعة.

ويملك دورتموند 10 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، لكن فوز الفريق الباريسي -اليوم- سيجعله يتصدر المجموعة نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة، بيد أن أي شيء أقل من ذلك قد يطيح به خارج المسابقة.

معطيات وتوقعات / مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا#توقعات #كرة_القدم #دوري_أبطال_أوروبا #دورتموند #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/3iir1aVOzw — kora logie (@kora_logie) December 12, 2023

ويستضيف نيوكاسل يونايتد فريق ميلان في الوقت نفسه، ومع امتلاكهما 5 نقاط فإن تعثر سان جيرمان سيخدمهما.

وقال لويس إنريكي "تأهل بروسيا بالفعل، لكن مركزه لا يزال في متناول اليد، ومصير الفريقين الآخرين ليس في أيديهما، لكننا نملك مصيرنا. إنه وضع معقد للجميع، لكنه في أيدينا. لن يكون الأمر سهلا بالطبع. لقد وجدنا الأمر صعبا في مباريات دوري أبطال أوروبا، خاصة خارج أرضنا. لكن هذا لن يغير أفكارنا أو هدفنا".

مجموعة الموت

وفي مجموعة أطلق عليها خبراء "مجموعة الموت"، قال مدرب سان جيرمان إن "التأهل سيحسم في المباراة الأخيرة وهذا ما أثبته"، مضيفا أن "الأمر يعتمد على المنطق لأن الفوارق صغيرة للغاية. ظهر هذا جليا في كل مباراة".

إنريكي مدرب #باريس_سان_جيرمان 🎙 🔷️ هدفنا تحقيق الفوز غدًا أمام #بوروسيا_دورتموند، وإنهاء دور المجموعات على قمة المجموعة، وتقديم مباراة متكاملة 🔷️ لدينا البدائل لتعويض غياب عثمان ديمبلي، وهناك أكثر من لاعب قادر على اللعب في مركزه 🔷️ مثل هذه المباريات سهلة التحضير، لا… pic.twitter.com/2SgS1qc1yE — ون تو | One Two (@OneTwoPlat) December 12, 2023

وأضاف "كان من الممكن أن نفوز بكل مباراة في هذه المسابقة، وكان من الممكن أيضا أن نخسرها جميعها، لذلك كان واضحا أن المنافسة على المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية ستستمر حتى اليوم الأخير".

ويفتقد الفريق الباريسي أيضا إلى عثمان ديمبلي الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

🎙️ Terzic "We'll play at home against Paris tomorrow in front of 81,000. That's motivation enough!" pic.twitter.com/R5aGVOztPr — Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 12, 2023

غيابات دورتموند

بدوره يتطلع نادي بوروسيا دورتموند لتصحيح مساره بعد الانتكاسة الأخيرة، التي لحقت به في الدوري الألماني، من خلال الفوز على باريس سان جيرمان.

لكن إدين تيرزيتش مدرب دورتموند أكد أن فريقه قد يفتقد جهود لاعب الوسط مارسيل سابتيزر والمدافع ماريوس وولف خلال المباراة، بجانب غياب القائد إيمري تشان للإيقاف.

وخسر دورتموند أمام ضيفه لايبزيغ 2-3 السبت الماضي في غياب وولف وسابيتزر بسبب الإصابة، وأكد تيرزيتش أن موقف اللاعبين لن يتحدد إلا قبل فترة وجيزة من مواجهة سان جيرمان.

وتراجعت نتائج دورتموند مؤخرا، حيث حقق فوزا وحيدا في آخر 6 مباريات، ليتراجع بفارق 11 نقطة عن الصدارة.

وسيكون ثمن غياب وولف باهظا بالنسبة لدورتموند خاصة وأن المدافع توماس مونييه لم ينضم للقائمة الأوروبية للفريق.

ولكن المدافع الآخر ماتس هوميلز سيوجد مع الفريق لأن البطاقة الحمراء التي تلقاها في البوندسليغا لن تؤثر على مشاركته الأوروبية.

ويتصدر دورتموند مجموعته الأوروبية بفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان، وقد ضمن بالفعل التأهل لدور الـ16 من البطولة القارية، لكنه سيحسم صدارة المجموعة حال تجنبه الهزيمة أمام حامل لقب الدوري الفرنسي.

وأوضح المدافع نيكو شلوتربيك "نريد أن نقدم مباراة جيدة للغاية أمام سان جيرمان والفوز بالمباراة، نريد أن نتصدر المجموعة".