غوارديولا ينافس إنزاغي وسباليتي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في العالم لعام 2023 ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" المقدمة من "فيفا".

وأعلن فيفا على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء القائمة النهائية للمرشحين على هذه الجائزة حيث ضمت:

الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي.

الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي الإيطالي السابق الذي يتولى حاليا تدريب منتخب إيطاليا.

وتمنح الجائزة للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للرجال للفترة من 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 20 أغسطس/آب 2023.

#TheBest FIFA Men's Coach Finalists! 🙌🎉 🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti Want to know more about the final three? 🧵👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2023

ومن المقرر أن يكشف النقاب عن الفائز بالجائزة خلال الحفل الذي سوف تحتضنه العاصمة البريطانية لندن في 15 يناير/كانون الثاني المقبل.

ورشح 5 مدربين في البداية لجائزة أفضل مدرب بعد أن تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء، ومن هذه القائمة المختصرة تم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية من قبل لجنة تحكيم دولية تتكون من مدربي المنتخب الوطني للرجال وقادة المنتخب الوطني وصحفيي كرة القدم والمشجعين الذين صوتوا على موقع "فيفا" الرسمي.

وتوج غوارديولا بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا)، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الفريق السماوي.

في المقابل، قاد إنزاغي فريق إنتر للصعود إلى نهائي دوري الأبطال في النسخة الماضية، وذلك للمرة الأولى منذ 13 عاما، لكنه خسر بهدف نظيف أمام "السيتيزنز".

وفاز إنزاغي مع "الأفاعي" بكأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا كما حصل معه على المركز الثالث بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

من جانبه، قاد سباليتي فريق نابولي للظفر يلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي بعدما غاب عنه طوال 33 عاما.

وفاز فريق الجنوب الإيطالي باللقب قبل 5 جولات من النهاية محققا بذلك رقما قياسيا جديدا، وسجل 77 هدفا خلال مشواره بالبطولة، وهو أعلى معدل في الدوري، إضافة إلى امتلاكه أقوى خط دفاع في المسابقة.

وساهم تألق سباليتي في حصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي للمرة الأولى على الإطلاق، وفي أغسطس/آب الماضي تم تعيينه مدربا جديدا للمنتخب الإيطالي.

وكان "فيفا" نشر أمس الثلاثاء القائمة المصغرة المرشحة لجائزة "الأفضل" المقدمة لأفضل حارس في العالم عام 2023.

#TheBest FIFA Men's Goalkeeper Finalists! 🧤🤩 🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇧🇷 Ederson Want to learn more about this fantastic trio? 🧵👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 12, 2023

والمرشحون الثلاثة هم: