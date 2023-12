غوارديولا ينافس إنزاغي وسباليتي على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين الثلاثة للحصول على جائزة أفضل مدرب لفرق الرجال في العالم لعام 2023 ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" المقدمة من "فيفا".

وأعلن فيفا على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء القائمة النهائية للمرشحين على هذه الجائزة حيث ضمت:

وتمنح الجائزة للأداء التدريبي المتميز في كرة القدم للرجال للفترة من 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 20 أغسطس/آب 2023.

#TheBest FIFA Men's Coach Finalists! 🙌🎉

🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti

