زامبيا في كأس أفريقيا 2023.. بطل 2012 يأمل بالعودة إلى منصة التتويج

يحاول منتخب زامبيا ارتداء ثوب البطل مجددا وتكرار إنجازه في نسخة 2012 عندما توج باللقب، ويأمل أن يستعيد ذكريات البطولة عندما يخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

وأوقعت القرعة منتخب زامبيا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

ويحتل منتخب "الرصاصات النحاسية" المركز الـ84 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

🚨 منتخب زامبيا @FAZFootball

يحجز مقعده في كأس أمم إفريقيا – الكوت ديفوار 2023 العام المقبل إثر الفوز على ضيفه الإيفواري 3 – 0 pic.twitter.com/pSZAbW6hc4 — ترند كوره (@babybIoue) June 17, 2023

التأسيس

تأسس الاتحاد الزامبي لكرة القدم عام 1929، وانضم إلى الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة عام 1964.

Zambia Independence fathers soccer team. pic.twitter.com/0yen4ZpH2a — The Historian (@Historian_Zed) December 27, 2020

لعب منتخب زامبيا أول مباراة دولية عام 1946، وخسرها أمام منتخب روديسا الجنوبية برباعية نظيفة.

وأقيمت أول مباراة رسمية لزامبيا، بعد انضمامها إلى الفيفا، في الثالث من يوليو/تموز 1964 على أرضها ضد منتخب تنزانيا، وانتهت بفوز "تشيبولوبولوس" بهدف نظيف.

مشاركات زامبيا في كأس أمم أفريقيا

شاركت زامبيا في 17 نسخة من بطولات كأس الأمم الأفريقية. وفازت باللقب مرة في عام 2012.

بعد محاولتين سابقتين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، نجح منتخب زامبيا في التأهل لأول مرة في عام 1974. وعبر منتخب زامبيا إلى النهائي، وواجه منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا)، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، ولكنه خسر في مباراة الإعادة بهدفين دون رد.

Zambia National Team (formerly known as KK 11) circa 1974. The lost to Zaire in the Africa Cup Finals. pic.twitter.com/VAgJHiYrDI — The Historian (@Historian_Zed) August 16, 2020

في نهائيات 1978، ودعت زامبيا البطولة من الدور الأول بعد بفوز واحد (2-0 على منتخب بوركينا فاسو)، وتعادل سلبي أمام نيجيريا، وهزيمة (1-2) أمام منتخب غانا.

1982- Africa Cup of Nations. Zambia team won the bronze. pic.twitter.com/V1kZ5va57L — The Historian (@Historian_Zed) May 28, 2021

في نسخة 1982، تأهلت زامبيا إلى نصف النهائي، وخسرت أمام منتخب ليبيا 1-2، وودعت البطولة.

شارك منتخب "تشيبولوبولوس" في نسخة عام 1986، لكنه خرج من الدور الأول حاصدا نقطة واحدة من تعادل سلبي أمام الجزائر، وخسارتين من الكاميرون (2-3) والمغرب (بهدف نظيف).

1986- Zambia National Team- the KK 11 pic.twitter.com/ApbZNvliVO — The Historian (@Historian_Zed) November 16, 2020

في 1990، خسرت زامبيا نصف النهائي أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون رد، لكنها نجحت في انتزاع المركز الثالث بتغلبها على منتخب السنغال بهدف نظيف.

في 1992 بالسنغال، خرجت زامبيا من ربع النهائي بالخسارة أمام منتخب ساحل العاج بهدف نظيف.

في نسخة 1994 بتونس، حصدت مركز الوصيف بعد خسارتها في النهائي أمام نيجيريا بصعوبة 1-2.

في 1996 بجنوب أفريقيا، احتلت المركز الثالث بالفوز على غانا بهدف نظيف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن عام 1998 إلى عام 2006، خرجت زامبيا من الدور الأول.

في نسخة 2010، خرجت من ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نيجيريا.

في 2012 التي احتضنتها مناصفة زامبيا مع الغابون وغينيا الاستوائية، حصد منتخب "الرصاصات النحاسية" اللقب بعد مشوار مثالي أوصله إلى النهائي، وهزم في تلك المباراة الماراثونية ساحل العاج بركلات الترجيح (8-7) بعد أن خيم التعادل السلبي على الوقتين الرسمي والإضافي.

🔝 صدارة المجموعة الأولى

✌️ انتصاران

🤝 تعادل وحيد

⚽ 5 أهداف هذا ما قدمه منتخب زامبيا في مرحلة المجموعات استعدادًا لحصد لقب كأس الأمم الإفريقية 2012 🏆👇#TotalAFCON | @FAZFootball pic.twitter.com/AOov7tNjMM — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 13, 2021

🇿🇲 لنتذكر الأداء الاستثنائي لمنتخب زامبيا عام 2012 عندما توجوا بكأس الأمم الأفريقية #TotalAFCON دون خسارة، بعد التغلب على كوت ديفوار في النهائي 🏆 ⚽ استمتعوا بجميع أهداف منتخب الرصاصات النحاسية في أول لقب قاري لهم 👇 pic.twitter.com/iJ2LQnUJVQ — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 26, 2020

Congratulations 🎊 Zambia National Soccer team for winning the 2012 AFCON…I never had a smartphone during that time. pic.twitter.com/6FVhcKbdGL — Cheelo Mainza (@UncleCheelo) April 8, 2022

في نسختي 2013 و2015، أقصيت زامبيا من الدور الأول.

فشلت زامبيا في الوصول إلى نهائيات 2017 و2019 و2021 في الكاميرون.

أبرز النجوم الحاليين

باستون داكا

فاشيون ساكالا

كينجز كانجوا

كابومبو

إدوارد شيلوفيا (ميتييلاند الدانماركي)

فرانسيسكو مويبو (قاديش الإسباني)

باتسون داكا (ليستر سيتي الإنجليزي)

أبرز النجوم السابقين

كالوشا بواليا

كامينغا وبوبا

🇿🇲 Zambia are 2023 #TotalEnergiesAFCON bound ✈️ The Copper Bullets will make their 18th appearance in the competition 🏆 #TotalEnergiesAFCONQ2023 | @FAZFootball pic.twitter.com/xNR8ok6KiX — CAF (@CAF_Online) June 17, 2023

مباريات زامبيا في المجوعة السادسة بكأس أمم أفريقيا:

الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني: الكونغو الديمقراطية x زامبيا (ملعب لوران بوكو)

الكونغو الديمقراطية x زامبيا (ملعب لوران بوكو) الأحد 21 يناير/كانون الثاني: زامبيا x تنزانيا (ملعب لوران بوكو)

زامبيا x تنزانيا (ملعب لوران بوكو) الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني: زامبيا x المغرب (ملعب لوران بوكو)

مدرب المنتخب

عين الإسرائيلي أفرام غرانت مدربا لزامبيا يوم 22 ديسمبر/كانون الثاني 2022 بعقد لمدة عامين، وقاده إلى نسخة 2023 من المسابقة والتي تقام مطلع العام المقبل.