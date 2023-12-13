رياضة|زامبيا

زامبيا في كأس أفريقيا 2023.. بطل 2012 يأمل بالعودة إلى منصة التتويج

The Zambia team poses for a team photo before the Africa Cup of Nations (CAN) 2023 qualification football match between the Ivory coast and Zambia at Yamoussoukro stadium in Yamoussoukro on June 3, 2022. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)
منتخب زامبيا يلعب ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا (الفرنسية)
13/12/2023

يحاول منتخب زامبيا ارتداء ثوب البطل مجددا وتكرار إنجازه في نسخة 2012 عندما توج باللقب، ويأمل أن يستعيد ذكريات البطولة عندما يخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

وأوقعت القرعة منتخب زامبيا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا.

ويحتل منتخب "الرصاصات النحاسية" المركز الـ84 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

التأسيس

تأسس الاتحاد الزامبي لكرة القدم عام 1929، وانضم إلى الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة عام 1964.

 

لعب منتخب زامبيا أول مباراة دولية عام 1946، وخسرها أمام منتخب روديسا الجنوبية برباعية نظيفة.

وأقيمت أول مباراة رسمية لزامبيا، بعد انضمامها إلى الفيفا، في الثالث من يوليو/تموز 1964 على أرضها ضد منتخب تنزانيا، وانتهت بفوز "تشيبولوبولوس" بهدف نظيف.

مشاركات زامبيا في كأس أمم أفريقيا

 

شاركت زامبيا في 17 نسخة من بطولات كأس الأمم الأفريقية. وفازت باللقب مرة في عام 2012.

  • بعد محاولتين سابقتين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، نجح منتخب زامبيا في التأهل لأول مرة في عام 1974. وعبر منتخب زامبيا إلى النهائي، وواجه منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا)، وانتهت المباراة بالتعادل 2-2، ولكنه خسر في مباراة الإعادة بهدفين دون رد.

 

  •  في نهائيات 1978، ودعت زامبيا البطولة من الدور الأول بعد بفوز واحد (2-0 على منتخب بوركينا فاسو)، وتعادل سلبي أمام نيجيريا، وهزيمة (1-2) أمام منتخب غانا.

  • في نسخة 1982، تأهلت زامبيا إلى نصف النهائي، وخسرت أمام منتخب ليبيا 1-2، وودعت البطولة.
  • شارك منتخب "تشيبولوبولوس" في نسخة عام 1986، لكنه خرج من الدور الأول حاصدا نقطة واحدة من تعادل سلبي أمام الجزائر، وخسارتين من الكاميرون (2-3) والمغرب (بهدف نظيف).

  • في 1990، خسرت زامبيا نصف النهائي أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون رد، لكنها نجحت في انتزاع المركز الثالث بتغلبها على منتخب السنغال بهدف نظيف.
  • في 1992 بالسنغال، خرجت زامبيا من ربع النهائي بالخسارة أمام منتخب ساحل العاج بهدف نظيف.
  • في نسخة 1994 بتونس، حصدت مركز الوصيف بعد خسارتها في النهائي أمام نيجيريا بصعوبة 1-2.
  • في 1996 بجنوب أفريقيا، احتلت المركز الثالث بالفوز على غانا بهدف نظيف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
  • ومن عام 1998 إلى عام 2006، خرجت زامبيا من الدور الأول.
  • في نسخة 2010، خرجت من ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام نيجيريا.
  • في 2012 التي احتضنتها مناصفة زامبيا مع الغابون وغينيا الاستوائية، حصد منتخب "الرصاصات النحاسية" اللقب بعد مشوار مثالي أوصله إلى النهائي، وهزم في تلك المباراة الماراثونية ساحل العاج بركلات الترجيح (8-7) بعد أن خيم التعادل السلبي على الوقتين الرسمي والإضافي.

  • في نسختي 2013 و2015، أقصيت زامبيا من الدور الأول.
  • فشلت زامبيا في الوصول إلى نهائيات 2017 و2019 و2021 في الكاميرون.

أبرز النجوم الحاليين

  • باستون داكا
  • فاشيون ساكالا
  • كينجز كانجوا
  • كابومبو
  • إدوارد شيلوفيا (ميتييلاند الدانماركي)
  • فرانسيسكو مويبو (قاديش الإسباني)
  • باتسون داكا (ليستر سيتي الإنجليزي)

أبرز النجوم السابقين

  •  كالوشا بواليا
  • كامينغا وبوبا

 مباريات زامبيا في المجوعة السادسة بكأس أمم أفريقيا:

  • الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني: الكونغو الديمقراطية x زامبيا (ملعب لوران بوكو)
  • الأحد 21 يناير/كانون الثاني: زامبيا x تنزانيا (ملعب لوران بوكو)
  • الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني: زامبيا x المغرب (ملعب لوران بوكو)

مدرب المنتخب

عين الإسرائيلي أفرام غرانت مدربا لزامبيا يوم 22 ديسمبر/كانون الثاني 2022 بعقد لمدة عامين، وقاده إلى نسخة 2023 من المسابقة والتي تقام مطلع العام المقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية