أبطال أوروبا.. العلامة الكاملة لمان سيتي ويونغ بويز في الدوري الأوروبي

أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، محققا العلامة الكاملة.

وفاز مانشستر سيتي 3-2 على مضيفه النجم الأحمر الصربي -اليوم الأربعاء- في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السابعة في المسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز لايبزيغ الألماني 2-1 على ضيفه يونغ بويز السويسري.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي (حامل اللقب) إلى 18 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع المباريات الست التي خاضها بدور المجموعات، في حين احتل لايبزيغ المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين توقف رصيد يونغ بويز عند 4 نقاط في المركز الثالث، وتذيل المجموعة الفريق الصربي الذي توج بالبطولة عام 1991.

وقبل انطلاق تلك الجولة، كان مانشستر سيتي ضمن صدارته للمجموعة، واحتل لايبزيع الوصافة، إذ حسما صعودهما للأدوار الإقصائية في البطولة في وقت سابق، في حين ضمن يونغ بويز وجوده في المركز الثالث، الذي ينقل صاحبه للعب في بطولة الدوري الأوروبي.

الشاب هاميلتون يفتتح النتيجة للسيتي مسجلاً هدفه الأول في دوري الأبطال #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/omKrkN5ekM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2023

ورغم خوض مانشستر سيتي مباراة ريد ستار بالعديد من عناصره البديلة بغرض إراحة النجوم الأساسيين، فإنهم كانوا عند حسن ظن الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب الفريق.

وافتتح المهاجم الشاب ميكا هاميلتون التسجيل لسيتي في الدقيقة 19 مسجلا باكورة أهدافه مع الفريق في مشاركته الرسمية الأولى معه، قبل أن يضيف أوسكار بوب الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وقلص الكوري الجنوبي إن بيوم هوانج الفارق بتسجيله الهدف الأول للنجم الأحمر في الدقيقة 72، لكن كالفين فيليبس أضاف الهدف الثالث لسيتي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف أليكسندر كاتاي الهدف الثاني لريد ستار، ليحاول أصحاب الأرض خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى.

وبات مانشستر سيتي ثاني فريق يفوز بجميع مباريات بدور المجموعات في النسخة الحالية للبطولة بعد ريال مدريد الإسباني، الذي حقق النتيجة نفسها في المجموعة الثالثة التي تربع على صدارتها عن جدارة.

وفي لقاء لايبزيغ ويونغ بويز، بادر بنيامين سيسكو بالتسجيل للفريق الألماني في الدقيقة 51، قبل أن يسجل إيبريما كولي هدف التعادل للفريق السويسري في الدقيقة 53.

ولم يهنأ يونغ بويز بتعادله كثيرا بعدما أعاد إيميل فورسبيرغ التقدم للايبزج مجددا بتسجيله الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 56.