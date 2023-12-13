أبرز نجوم المجموعة السادسة في أمم أفريقيا 2023

رغم أن المهاجمين ولاعبي الوسط غالبا ما يكونون محط اهتمام الجماهير في منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، فإن أضواء "كان 2023" قد تسلط على بعض المدافعين المميزين أيضا.

ويبرز في المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا، كل من المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) والكونغولي شانسيل مبيمبا (مارسيليا الفرنسي) إلى جانب باتسون داكا نجم منتخب زامبيا (ليستر سيتي).

ويستهل "أسود الأطلس" مشوارهم في ساحل العاج بمواجهة تنزانيا الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني، في حين تلتقي الكونغو الديمقراطية مع زامبيا.

وهؤلاء أبرز نجوم منتخبات المجموعة السادسة في أمم أفريقيا عام 2023

المغربي أشرف حكيمي (25 عاما): أحد أفضل اللاعبين الذين يشغلون مركز الظهير الأيمن في العالم، ويتميز مدافع باريس سان جيرمان بسرعته الفائقة وصلابته الدفاعية، ومساهمته الهجومية الغزيرة وتوغلاته وتمريراته العرضية إلى جانب مهاراته في تنفيذ الركلات الحرة المباشرة، وكان أبرز العناصر التي ساهمت في حصول "أسود الأطلس" على المركز الرابع في مونديال قطر.

الكونغولي شانسيل مبيمبا (29 عاما): قائد منتخب الكونغو الديمقراطية وصخرة دفاع أولمبيك مارسيليا، ويعد أحد أفضل المدافعين في الدوري الفرنسي. قوي ودقيق في تدخلاته، ولن يكون من السهل على المهاجمين تجاوزه أو مراوغته، يتوقع أن يكون أحد نجوم البطولة.

الزامبي باتسون داكا (25 عاما): رغم أنه لم يشارك لحد الآن مع ليستر سيتي الإنجليزي في الدوري الممتاز، فإن داكا قدم أداء جيدا مع زامبيا بتسجيله 3 أهداف في آخر مباراتين. لاعب سريع و"جوكر" ويمكنه اللعب في أكثر من مركز.