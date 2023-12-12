هكذا سار تشلسي من السيئ إلى الأسوأ في المواسم الأخيرة بالبريميرليغ

بعد تلقي تشلسي خسارته السابعة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يحتل "البلوز" المركز الـ12 في البريميرليغ برصيد 19 نقطة وهو أسوأ مركز له بعد مرور 16 مباراة منذ موسم 2016-2017.

وكانت الخسارة السابعة أمام مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في الجولة الـ16 من المنافسة ليعمق "التوفيز" جراح الفريق اللندني الذي لا يزال يبحث عن استعادة مستواه وتألقه منذ الموسم الماضي.

وخلال 16 مرحلة، لم يفز "البلوز" سوى بـ5 مباريات وتعادل 4 مرات.

وتشير الأرقام إلى أن تشلسي حقق 39 نقطة في 39 مباراة لعبها بالبريميرليغ في عام 2023.

كما أن نقاط الفريق بعد 16 مرحلة من البريميرليغ، تؤكد التراجع المروع لمستوى الفريق مع مرور السنوات والمواسم: