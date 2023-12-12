هكذا سار تشلسي من السيئ إلى الأسوأ في المواسم الأخيرة بالبريميرليغ
12/12/2023
بعد تلقي تشلسي خسارته السابعة في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يحتل "البلوز" المركز الـ12 في البريميرليغ برصيد 19 نقطة وهو أسوأ مركز له بعد مرور 16 مباراة منذ موسم 2016-2017.
وكانت الخسارة السابعة أمام مضيفه إيفرتون بهدفين دون رد في الجولة الـ16 من المنافسة ليعمق "التوفيز" جراح الفريق اللندني الذي لا يزال يبحث عن استعادة مستواه وتألقه منذ الموسم الماضي.
وخلال 16 مرحلة، لم يفز "البلوز" سوى بـ5 مباريات وتعادل 4 مرات.
وتشير الأرقام إلى أن تشلسي حقق 39 نقطة في 39 مباراة لعبها بالبريميرليغ في عام 2023.
كما أن نقاط الفريق بعد 16 مرحلة من البريميرليغ، تؤكد التراجع المروع لمستوى الفريق مع مرور السنوات والمواسم:
- موسم 2016-2017: 40 نقطة (المركز الأول).
- موسم 2017-2018: 32 نقطة (المركز الثالث).
- موسم 2018-2019: 34 نقطة (المركز الرابع).
- موسم 2019-2020: 29 نقطة (المراكز الرابع).
- موسم 2020-2021: 26 نقطة (المركز السادس).
- موسم 2021-2022: 36 نقطة (المركز الثالث).
- موسم 2022-2023: 25 نقطة (المركز الثامن).
- موسم 2023-2024: 19 نقطة (المركز الـ12).
المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي