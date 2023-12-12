هتافات مهينة وسخرية من الفقر والبطالة في "مرسيسايد" تتردد بجنبات ملعبي ليفربول وإيفرتون

يواصل إيفرتون الإعلان عن بنوك طعام خيرية على لوحة النتائج بملعب "غوديسون بارك" ردا على "هتافات الفقر" وسماع عبارة "أطعموا فقراء مرسيسايد" خلال الفوز بهدفين دون رد على تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أول أمس الأحد.

كما يواجه إيفرتون وليفربول منذ سنوات طويلة هتافات مهينة من جماهير زائرة تشير إلى مشكلة البطالة في المنطقة.

وعرضت رسالة "المشجعون يدعمون بنوك الطعام"، على الشاشة الكبيرة داخل الملعب التابع للنادي المنتمي لمرسيسايد بعد أقل من دقيقة على انطلاق المباراة أمام "البلوز" بعد الموجة الأولى من هتافات المشجعين الزائرين.

وقال إيفرتون في بيان -أمس الاثنين- إنه "في عدة مناسبات خلال مباراة الأحد في غوديسون بارك، سُمعت هتافات من قسم من مشجعي تشلسي تسخر من مشكلة الفقر الغذائي داخل مدينة ليفربول".

وتابع "حين ترددت هذه الهتافات عرض النادي إعلانا ترويجيا عن المشجعين الداعمين لبنوك الطعام على الشاشة الكبيرة داخل الملعب".

وكان أنصار ليفربول وإيفرتون أطلقوا هذه المبادرة المشتركة في 2015 لعلاج هذه القضية.

وأضاف إيفرتون أنه "لسوء الحظ، هناك حاجة إلى استخدام بنوك الطعام في جميع أنحاء البلاد. المشجعون الذين يدعمون بنوك الطعام يقدمون المساعدة الأساسية لأولئك الذين يحتاجون إليها".

وشجع النادي الجماهير على التبرع بمنتجات الطعام غير القابلة للتلف والمنتجات الجافة لدعم المبادرة في 19 ديسمبر/كانون الأول موعد المباراة الأخيرة لإيفرتون على ملعبه قبل عيد الميلاد أمام فولهام.