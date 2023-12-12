منتخب الهند في كأس آسيا 2023.. استعادة ذكريات نسخة 1964

يأمل منتخب الهند لكرة القدم في منافسات بطولة كأس آسيا 2023 بتجاوز عتبة دور المجموعات ويتطلع لتكرار إنجاز النسخة الثالثة من البطولة القارية عام 1964 والذي حصد فيها مركز الوصيف.

وتستضيف قطر النسخة الـ18 من البطولة، في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022.

واحتل المنتخب الهندي المركز 102 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويخوض منتخب الهند المنافسات في المجموعة الثانية، التي تضم أستراليا وأوزبكستان وسوريا.

التأسيس

تأسس الاتحاد الهندي لكرة القدم عام 1933، وانضم إلى الفيفا عام 1948 وللاتحاد الآسيوي عام 1954، وأصبح عضوا في اتحاد جنوب آسيا عام 1997.

ولعب منتخب "النمور الزرقاء" مباراته الرسمية الأولى ضد أستراليا في الثالث من سبتمبر/أيلول 1938، وانهزم 3-5، ثم خاض مواجهة أخرى ضد فرنسا عام 1984 وخسرها 1-2.

مشاركات الهند بكأس آسيا

بدأت الهند مشاركاتها في البطولة الآسيوية في وقت مبكر للغاية حيث بلغت مركز الوصيف في النسخة الثالثة عام 1964.

وخرجت الهند من دور المجموعات في النسخة الثامنة عام 1984، بعد تذيلها المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة جمعتها من تعادلها السلبي مع إيران.

وفي نسختي 2011 في قطر و2019 في الإمارات، أخفق المنتخب الهندي مجددا في تخطي دور المجموعات واحتل المركز 16 و17 على الترتيب.

أبرز اللاعبين الحاليين

سونيل تشيتري قائد المنتخب وهدافه التاريخي (93 هدفا في 145 مباراة دولية).

سانديش جهينغان مدافع بنغالور الهندي (5 أهداف في 60 مباراة دولية).

لاليانزوالا تشاهنجتي مهاجم مومباي سيتي الهندي (7 أهداف في 32 مباراة دولية).

أدانتا سينج لاعب وسط نادي جوا الهندي (هدفان في 47 مباراة دولية).

رولين بورجيس جوا الهندي (هدفان في 35 مباراة دولية).

مشاركة الهند في المونديال

تخوض الهند، التي لم تتأهل قط لنهائيات كأس العالم، الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 المقررة في أميركا والمكسيك وكندا.

وتحتل حاليا المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطتين بعد الانتصار على الكويت بهدف دون رد والخسارة أمام قطر بثلاثية نظيفة.

مدرب الهند

يشرف الكرواتي إيغور شتيماك على تدريب منتخب الهند منذ 15 مايو/أيار 2019، خلفا للإنجليزي ستيفن قسطنطين المدرب الحالي لمنتخب باكستان.

وقاد المدرب السابق لمنتخب كرواتيا في الفترة بين 2009-2012، "النمور الزرقاء" في 49 مباراة حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 15 وخسر في مثلها.

مباريات الهند في المجموعة الثانية بكأس آسيا 2023