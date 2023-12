كأس أمم آسيا 2023.. المعز علي هداف "العنابي" على موعد مع تكرار إنجازات نسخة 2019

يستعد المهاجم القناص المعز علي لقيادة هجوم المنتخب القطري لكرة القدم في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضفيها الدوحة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل.

وتتمنى جماهير "العنابي" أن يكون "المعز" في أفضل حالاته البدنية والذهنية لتكرار إبداعاته في النسخة الماضية التي قاد فيها المنتخب القطري إلى التتويج بأول لقب قاري في تاريخه.

ولمع قائد الدحيل القطري في سماء الإمارات عام 2019 بتسجيله 7 أهداف في دور المجموعات بواقع هدف في مرمى لبنان، وثنائية في شباك السعودية، ورباعية أمام كوريا الشمالية.

وفي نصف النهائي، سجل المهاجم الفذ هدفا في فوز "العنابي" على الإمارات برباعية نظيفة، ليرفع غلته إلى 8 أهداف، معادلا رقم الإيراني علي دائي والذي حققه في أمم آسيا عام 1996.

ولم يكتف المعز علي (27 عاما) بمعادلة رقم الأسطورة الإيرانية، بل نجح في كسره بهدف من ركلة خلفية أمام اليابان في المباراة النهائية، ليصبح أكثر لاعب سجل أهدافا في نسخة واحدة من بطولة آسيا برصيد 9 أهداف.

