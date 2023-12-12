في المجموعة الثانية بدوري الأبطال.. لانس يهزم إشبيلية ويتأهل لملحق الدوري الأوروبي

خطف لانس الفرنسي فوزا في الوقت القاتل من ضيفه إشبيلية في ختام دور المجموعات من منافسات المجموعة الثانية، وفي المجموعة نفسها تعادل أرسنال 1-1 مع مضيفه أيندهوفن الهولندي.

وكان الفريق الفرنسي يحتاج لتجنب الهزيمة أمام الفريق الأندلسي لضمان مشاركته في المسابقة الثانية من حيث الأهمية، إلا أنه خرج فائزا.

وتقدم البولندي بيرزيميسلاف فرانكوفسكي بهدف للانس من ضربة جزاء في الدقيقة 63، لكن المدافع المخضرم سيرجيو راموس أدرك التعادل لإشبيلية من ضربة جزاء في الدقيقة 79، قبل أن يخطف أنجيلو فولجيني هدف الفوز لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وكان أرسنال، الذي تخلى عن صدارة الدوري لصالح ليفربول بخسارته أمام أستون فيلا 0-1، ضمن صدارة المجموعة وتأهله إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ 7 أعوام.

وفشل في تجديد فوزه على أيندهوفن بعدما كان اكتسحه على أرضه برباعية نظيفة ذهابا.

ورفع أرسنال رصيده في الصدارة إلى 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وهزيمة، متقدما بفارق 4 نقاط عن وصيفه أيندهوفن الذي رافقه إلى ثمن النهائي، في حين ضمن لنس الفرنسي الثالث مع 8 نقاط خوض ملحق الدوري الأوروبي.

على ملعب فيليب ستاديوم، افتتح أرسنال التسجيل عبر إدوارد نكيتياه (41). وأدرك أيندهوفن التعادل مع بداية الشوط الثاني بواسطة البلجيكي يوربي فيرتيسن (50).