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غينيا في كأس أفريقيا 2023.. سعي لتكرار إنجاز 1976

منتخب غينيا
منتخب غينيا يلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا (مواقع التواصل)
12/12/2023-|آخر تحديث: 12/12/202302:43 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يتطلع منتخب غينيا في كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، إلى تكرار إنجاز نسخة عام 1976 عندما بلغ نهائي البطولة التي أقيمت في إثيوبيا.

وتقام نسخة 2023 المؤجلة من يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، إلى الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام المقبل، في 6 مدن عاجية مختلفة.

ويلعب منتخب "الفيلة الوطنية" ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.

واحتل منتحب غينيا المرتبة الـ80 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

التأسيس

تأسس الاتحاد الغيني لكرة القدم عام 1960 وانضم إلى الفيفا وإلى الاتحاد الأفريقي للعبة بعدها بعامين فقط.

وخاض أول مباراة دولية عام 1960 وفاز فيها على منتخب نيجيريا 4-1، وأكبر فوز له كان عام 1972 على منتخب موريتانيا بنتيجة 14 هدفا بدون رد، وأقسى خسارة تلقاها كانت في عام 1972 على يد منتخب زائير بسداسية نظيفة.

ولم يتأهل منتخب "الفيلة الوطنية" أبدا إلى نهائيات كأس العالم، وأفضل نتيجة له في كأس أمم أفريقيا كانت عام 1976 عندما حصل على لقب الوصيف.

مشاركات أمم أفريقيا

وأقيمت نسخة 1976 في إثيوبيا واستطاع المنتخب الغيني العبور إلى المباراة النهائية ولكنه خسرها أمام المغرب بهدفين بدون رد.

وخاض منتخب غينيا في كأس أفريقيا 47 مباراة، انتصر في 13 منها وتعادل في 17 مباراة وخسر في مثلها، وسجلت غينيا 61 هدفا واستقبل مرماها 66 هدفا في تاريخ مشاركاتها في البطولة.

 

والمشاركة الغينية في النهائيات القارية كانت متقطعة، فبعدما شاركت للمرة الأولى عام 1970 في السودان، غابت عن دورة 1972 في الكاميرون. ثم عادت عامي 1974 و1976 في مصر وإثيوبيا على التوالي، وفشلت في التأهل إلى دورة 1978 في غانا، وعادت عام 1980 في نيجيريا.

بعد ذلك دخلت في سبات عميق وفشلت في حجز بطاقتها إلى النهائيات 6 مرات متتالية وانتظرت حتى العام 1994 في تونس لتجدد العلاقة مع الكأس الأفريقية لكنها خرجت من الدور الأول.

وغابت غينيا عن دورة 1996 في جنوب أفريقيا، وعادت عام 1998 في بوركينا فاسو وخرجت من الدور الأول، ثم فشلت في التأهل عامي 2000 في غانا ونيجيريا و2002 في مالي.

في 2004، تأهلت للنهائيات وخرجت من ربع النهائي بخسارتها أمام مالي 1-2 في الوقت القاتل.

ووصلت غينيا مرة أخرى إلى دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا 2006، حيث تقدمت على منتخب السنغال قبل أن تخسر 3-2.

وشهد عام 2008 وصول غينيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للبطولة الثالثة على التوالي، وخسرت أمام منتخب ساحل العاج هذه المرة بخماسية نظيفة.

في عام 2012، ودّعت البطولة من دور المجموعات. وفي 2016، رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحظر المفروض على استضافة غينيا لمبارياتها الدولية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة خلوها من الإيبولا في ديسمبر/كانون الأول 2015.

في النسخة الأخيرة بالكاميرون حجز منتخب غينيا مقعدا له في دور الـ16، لكنه ودّع البطولة بعد الخسارة من غامبيا بهدف نظيف.

مدرب المنتخب

عُيّن كابا دياوارا اللاعب السابق لمنتخب غينيا مدربا للمنتخب الوطني في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهي أول تجربة تدريبية لدياوارا الذي لعب لعدة أندية فرنسية في مقدمتها باريس سان جيرمان ومرسيليا ونيس، وأيضا خاض تجارب في البريميرليغ مع أرسنال ووستهام ولعب مع فريقي الخريطيات والوكرة القطريين.

أبرز نجوم المنتخب الحاليين

  • نابي كايتا (قائد الفريق واللاعب السابق لليفربول والحالي لفيردر بريمن الألماني).
  • سيدوبا سيسيه (ليغانيس الإسباني).
  • أمادو دياورا (أندرلخت البلجيكي).
  • أليكس موريبا (لايبزيغ الألماني).

أبرز النجوم السابقين

  • إبراهيما كانديا ديالو (1960–1973) الهداف التاريخي لمنتخب غينيا بـ33 هدفا.
  • شريف سليمان الذي اختير أفضل لاعب في القارة الأفريقية عام 1970.
  • محمدو ديارا.
  • باسكال فيندونو (أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب الغيني بـ85 مباراة).

مباريات غينيا في المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا 2023

  • الاثنين 15 يناير/كانون الثاني 2024: الكاميرون x غينيا (ملعب تشارلس كونان باني).
  • الخميس 18 يناير/كانون الثاني: غينيا x غامبيا (ملعب تشارلس كونان باني).
  • الاثنين 22 يناير/كانون الثاني: غينيا x السنغال (ملعب تشارلس كونان باني).
المصدر : مواقع إلكترونية