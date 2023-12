غينيا في كأس أفريقيا 2023.. سعي لتكرار إنجاز 1976

يتطلع منتخب غينيا في كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، إلى تكرار إنجاز نسخة عام 1976 عندما بلغ نهائي البطولة التي أقيمت في إثيوبيا.

وتقام نسخة 2023 المؤجلة من يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، إلى الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام المقبل، في 6 مدن عاجية مختلفة.

ويلعب منتخب "الفيلة الوطنية" ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.

واحتل منتحب غينيا المرتبة الـ80 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

تأسس الاتحاد الغيني لكرة القدم عام 1960 وانضم إلى الفيفا وإلى الاتحاد الأفريقي للعبة بعدها بعامين فقط.

وخاض أول مباراة دولية عام 1960 وفاز فيها على منتخب نيجيريا 4-1، وأكبر فوز له كان عام 1972 على منتخب موريتانيا بنتيجة 14 هدفا بدون رد، وأقسى خسارة تلقاها كانت في عام 1972 على يد منتخب زائير بسداسية نظيفة.

ولم يتأهل منتخب "الفيلة الوطنية" أبدا إلى نهائيات كأس العالم، وأفضل نتيجة له في كأس أمم أفريقيا كانت عام 1976 عندما حصل على لقب الوصيف.

وأقيمت نسخة 1976 في إثيوبيا واستطاع المنتخب الغيني العبور إلى المباراة النهائية ولكنه خسرها أمام المغرب بهدفين بدون رد.

وخاض منتخب غينيا في كأس أفريقيا 47 مباراة، انتصر في 13 منها وتعادل في 17 مباراة وخسر في مثلها، وسجلت غينيا 61 هدفا واستقبل مرماها 66 هدفا في تاريخ مشاركاتها في البطولة.

والمشاركة الغينية في النهائيات القارية كانت متقطعة، فبعدما شاركت للمرة الأولى عام 1970 في السودان، غابت عن دورة 1972 في الكاميرون. ثم عادت عامي 1974 و1976 في مصر وإثيوبيا على التوالي، وفشلت في التأهل إلى دورة 1978 في غانا، وعادت عام 1980 في نيجيريا.

بعد ذلك دخلت في سبات عميق وفشلت في حجز بطاقتها إلى النهائيات 6 مرات متتالية وانتظرت حتى العام 1994 في تونس لتجدد العلاقة مع الكأس الأفريقية لكنها خرجت من الدور الأول.

وغابت غينيا عن دورة 1996 في جنوب أفريقيا، وعادت عام 1998 في بوركينا فاسو وخرجت من الدور الأول، ثم فشلت في التأهل عامي 2000 في غانا ونيجيريا و2002 في مالي.

في 2004، تأهلت للنهائيات وخرجت من ربع النهائي بخسارتها أمام مالي 1-2 في الوقت القاتل.

2 – 7 février 2004

Quart de la CAN, la Guinée s'est qualifie en tenant tête au futur vainqueur la Tunisie et affronte le Mali.

Notre quatuor Feindouno-Titi-Youla-Mansare fait mal, on ouvre le score, on domine le match puis le sketch en défense est arrivé. Retour à Conakry pic.twitter.com/o9snEWq4IH

— alim (@alim_fh) May 15, 2020