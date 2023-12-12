غينيا في كأس أفريقيا 2023.. سعي لتكرار إنجاز 1976

يتطلع منتخب غينيا في كأس أمم أفريقيا بساحل العاج 2023، إلى تكرار إنجاز نسخة عام 1976 عندما بلغ نهائي البطولة التي أقيمت في إثيوبيا.

وتقام نسخة 2023 المؤجلة من يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، إلى الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط العام المقبل، في 6 مدن عاجية مختلفة.

ويلعب منتخب "الفيلة الوطنية" ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.

واحتل منتحب غينيا المرتبة الـ80 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.

التأسيس

تأسس الاتحاد الغيني لكرة القدم عام 1960 وانضم إلى الفيفا وإلى الاتحاد الأفريقي للعبة بعدها بعامين فقط.

وخاض أول مباراة دولية عام 1960 وفاز فيها على منتخب نيجيريا 4-1، وأكبر فوز له كان عام 1972 على منتخب موريتانيا بنتيجة 14 هدفا بدون رد، وأقسى خسارة تلقاها كانت في عام 1972 على يد منتخب زائير بسداسية نظيفة.

ولم يتأهل منتخب "الفيلة الوطنية" أبدا إلى نهائيات كأس العالم، وأفضل نتيجة له في كأس أمم أفريقيا كانت عام 1976 عندما حصل على لقب الوصيف.

مشاركات أمم أفريقيا

وأقيمت نسخة 1976 في إثيوبيا واستطاع المنتخب الغيني العبور إلى المباراة النهائية ولكنه خسرها أمام المغرب بهدفين بدون رد.

البطولة 10

1976 أثيوبيا

الفرق/8

النهائي/ المغرب (نظام المجموعات) 5 نقاط

البطل/المغرب

الهداف/نيويليا (غينيا) 4 أهداف pic.twitter.com/h66S5DoqI0 — إبراهيم 🇸🇦 (@ibrahim66e) January 11, 2017

وخاض منتخب غينيا في كأس أفريقيا 47 مباراة، انتصر في 13 منها وتعادل في 17 مباراة وخسر في مثلها، وسجلت غينيا 61 هدفا واستقبل مرماها 66 هدفا في تاريخ مشاركاتها في البطولة.

– 🇬🇳 منتخب غينيا في المباريات الافتتاحية في اخر 5 مشاركات له في أمم أفريقيا : • 2004 , الكونغو 1-2 غينيا ✅

• 2006 , جنوب أفريقيا 0-2 غينيا ✅

• 2008 , غينيا 1-2 غانا ❌

• 2012 , مالي 1-0 غينيا ❌

• 2015 , ساحل العاج 1-1 غينيا ➖ pic.twitter.com/irQx2B5gUV — أخبار كرة القدم (@OnSideAr) June 22, 2019

والمشاركة الغينية في النهائيات القارية كانت متقطعة، فبعدما شاركت للمرة الأولى عام 1970 في السودان، غابت عن دورة 1972 في الكاميرون. ثم عادت عامي 1974 و1976 في مصر وإثيوبيا على التوالي، وفشلت في التأهل إلى دورة 1978 في غانا، وعادت عام 1980 في نيجيريا.

بعد ذلك دخلت في سبات عميق وفشلت في حجز بطاقتها إلى النهائيات 6 مرات متتالية وانتظرت حتى العام 1994 في تونس لتجدد العلاقة مع الكأس الأفريقية لكنها خرجت من الدور الأول.

وغابت غينيا عن دورة 1996 في جنوب أفريقيا، وعادت عام 1998 في بوركينا فاسو وخرجت من الدور الأول، ثم فشلت في التأهل عامي 2000 في غانا ونيجيريا و2002 في مالي.

في 2004، تأهلت للنهائيات وخرجت من ربع النهائي بخسارتها أمام مالي 1-2 في الوقت القاتل.

2 – 7 février 2004 Quart de la CAN, la Guinée s'est qualifie en tenant tête au futur vainqueur la Tunisie et affronte le Mali.

Notre quatuor Feindouno-Titi-Youla-Mansare fait mal, on ouvre le score, on domine le match puis le sketch en défense est arrivé. Retour à Conakry pic.twitter.com/o9snEWq4IH — alim (@alim_fh) May 15, 2020

ووصلت غينيا مرة أخرى إلى دور الثمانية في بطولة أمم أفريقيا 2006، حيث تقدمت على منتخب السنغال قبل أن تخسر 3-2.

📸Souvenir Sénégal🇸🇳 vs Guinée🇬🇳 (3-2) en 1/4 finale de la CAN 2006 disputé le vendredi 3 février. pic.twitter.com/bOc3GSmQi2 — Stades Football Club (@StadesC) January 14, 2022

وشهد عام 2008 وصول غينيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية للبطولة الثالثة على التوالي، وخسرت أمام منتخب ساحل العاج هذه المرة بخماسية نظيفة.

72' ⚽

81' ⚽ 9 دقائق فقط كانت كافية لسالمون كالو نجم كوت ديفوار لتسجيل ثنائية في شباك غينيا بربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2008 🎯 هل تتذكر النتيجة النهائية لتلك المباراة؟ #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/cDzOdBNui8 — CAF – عربي (@caf_online_AR) October 26, 2021

في عام 2012، ودّعت البطولة من دور المجموعات. وفي 2016، رفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحظر المفروض على استضافة غينيا لمبارياتها الدولية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة خلوها من الإيبولا في ديسمبر/كانون الأول 2015.

في النسخة الأخيرة بالكاميرون حجز منتخب غينيا مقعدا له في دور الـ16، لكنه ودّع البطولة بعد الخسارة من غامبيا بهدف نظيف.

مدرب المنتخب

عُيّن كابا دياوارا اللاعب السابق لمنتخب غينيا مدربا للمنتخب الوطني في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهي أول تجربة تدريبية لدياوارا الذي لعب لعدة أندية فرنسية في مقدمتها باريس سان جيرمان ومرسيليا ونيس، وأيضا خاض تجارب في البريميرليغ مع أرسنال ووستهام ولعب مع فريقي الخريطيات والوكرة القطريين.

أبرز نجوم المنتخب الحاليين

نابي كايتا (قائد الفريق واللاعب السابق لليفربول والحالي لفيردر بريمن الألماني).

سيدوبا سيسيه (ليغانيس الإسباني).

أمادو دياورا (أندرلخت البلجيكي).

أليكس موريبا (لايبزيغ الألماني).

أبرز النجوم السابقين

إبراهيما كانديا ديالو (1960–1973) الهداف التاريخي لمنتخب غينيا بـ33 هدفا.

شريف سليمان الذي اختير أفضل لاعب في القارة الأفريقية عام 1970.

محمدو ديارا.

باسكال فيندونو (أكثر اللاعبين مشاركة بقميص المنتخب الغيني بـ85 مباراة).

مباريات غينيا في المجموعة الثالثة بأمم أفريقيا 2023