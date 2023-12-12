طرق وملاعب جديدة.. ساحل العاج تحدّث بنيتها التحتية قبل انطلاق أمم أفريقيا الشهر المقبل

شيدت ساحل العاج طرقا و4 ملاعب رياضية جديدة في إطار استعدادها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي سوف تنطلق في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويحرص البلد الواقع في غرب أفريقيا على تطوير كرة القدم المحلية وإثبات قدرته على استضافة حدث رياضي دولي.

وقال إدريس ديالو رئيس اتحاد كرة القدم السنغالي إن "ساحل العاج ستصبح مركزا في المنطقة، جميع دول المنطقة التي لا تملك ملاعب مرخصة مرحب بها".

وقدر ديالو استثمارات الدولة في إنشاء الطرق والملاعب والمستشفيات وبنية أساسية أخرى مرتبطة بالبطولة بأكثر من مليار دولار.

وستقام البطولة في عدة مدن عاجية في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

أما بقية مباريات كأس أمم أفريقيا فستلعب بنظام خروج المغلوب، وذلك بداية من ثمن النهائي.

والمجموعات الست هي:

المجموعة الأولى: ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

ساحل العاج ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو. المجموعة الثانية: مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

مصر وغانا والرأس الأخضر وموزمبيق. المجموعة الثالثة: السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا.

السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا. المجموعة الرابعة: الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا. المجموعة الخامسة: تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

تونس ومالي وجنوب أفريقيا وناميبيا. المجموعة السادسة: المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وستلعب المباريات على 6 ملاعب، بينها اثنان في العاصمة أبيدجان