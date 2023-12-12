الاتحاد السعودي يسحق أوكلاند النيوزيلندي ويتأهل إلى ربع نهائي مونديال الأندية

حجز نادي الاتحاد السعودي مقعده في ربع نهائي النسخة الـ20 من مونديال الأندية لكرة القدم، وذلك بفوزه الكبير والمستحق على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا بثلاثية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وبتحقيقه فوزه الثاني في مشاركته الثانية في البطولة التي تجمع سنوياً أبطال القارات إضافة إلى بطل دوري البلد المضيف، حجز الاتحاد بطاقته لربع النهائي حيث يلتقي الجمعة على الملعب ذاته مع الأهلي المصري بطل أفريقيا، الفريق الوحيد الذي فاز عليه النادي السعودي خلال مشاركته السابقة عام 2005 حين تخطاه في ربع النهائي بهدف نظيف قبل الخسارة في مصف النهائي أمام ساو باولو البرازيلي 2-3.

ولم يجد الاتحاد، القادم من خسارة في الدوري على يد ضمك (1-3)، صعوبة في إنهاء مشوار الفريق النيوزيلندي وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في مونديال الأندية (11).

وأنهى فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو اللقاء في الشوط الأول فعلياً، بعدما دخل استراحة الشوطين متقدماً بثلاثية البرازيلي رومارينيو (29) والفرنسيين نغولو كانتي (34) والقائد كريم بنزيمة (40).

ويبحث الاتحاد عن تكرار انجاز مواطنه الهلال صاحب المفاجأة العام الماضي في المغرب بوصوله الى النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، لكن المهمة ليست سهلة بتاتاً في بطولة تبدو الأقرب لمانشستر سيتي الإنجليزي الباحث عن تتويجه الخامس هذا الموسم والذي يبدأ مشواره اعتباراً من نصف النهائي ضد الفائز من مباراة ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا.