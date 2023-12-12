الإيطالي كيليني يعتزل كرة القدم

أسدل الإيطالي جورجو كيليني الستارة على مسيرته في ملاعب كرة القدم في عمر 39 عاما، وفق ما أعلن الثلاثاء، أي بعد 3 على أيام على خسارة فريقه لوس أنجلوس غالاكسي لقب الدوري الأميركي على يد كولومبوس كرو.

ولم يكن قرار الاعتزال مفاجئا، إذ سبق للدولي الإيطالي السابق القول إن المباراة النهائية لدوري "إم إل إس" ستكون الأخيرة له في الملاعب.

وكتب كيليني على وسائل التواصل الاجتماعي بصحبة مقطع فيديو يظهر أبرز محطات مسيرته "كُنتِ (كرة القدم) أجمل رحلة في حياتي. وكل شيء بالنسبة لي".

وتابع "بصحبتك، سافرت في طريق فريد لا يُنسى. لكن حان الوقت الآن لبدء فصول جديدة، ومواجهة تحديات جديدة، وكتابة المزيد من صفحات مهمة ومثيرة في الحياة".

وبدأ قلب الدفاع الدولي السابق مسيرته في الملاعب في الفرق العمرية مع ليفورنو الذي منحه عقده الاحترافي الأول عام 2000، قبل الانتقال إلى روما وصولاً إلى رحلة التألق مع يوفنتوس، حيث لعب طيلة 17 موسما بين 2005 و2022، في مشوار تخلله اللعب لفيورنتينا على سبيل الإعارة موسم 2004-2005.

وبصحبة يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه حين أُنزِل إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج، توّج كيليني بلقب الدوري الإيطالي 9 مرات، وبالكأس 5 مرات، ووصل مع "السيدة العجوز" إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

وانضم إلى لوس أنجلوس غالاكسي في يونيو/حزيران 2021، وتوج معه في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بلقب الدوري على حساب فيلادلفيا يونيون.

وعلى الصعيد الدولي، خاض كيليني 117 مباراة بألوان "أتزوري"، وتوج معه بكأس أوروبا صيف 2021 بالفوز على إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب "ويمبلي".