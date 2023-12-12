اعتداء على الحكم بتركيا.. أردوغان اطمأن على صحته وسجن المتهمين بالحادثة

أعلن وزير العدل التركي يلماز تونغ، سجن 3 مشتبه فيهم بينهم رئيس نادي "أنقرة غوجو" لكرة القدم فاروق قوجة، على خلفية الاعتداء بالضرب على الحكم "خليل أوموت ملر" عقب مباراة "أنقرة غوجو" و"ريزة سبور" بالدوري المحلي، أمس الاثنين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتف -اليوم- الحكم ملر، معربا عن أسفه حيال حادث الاعتداء عليه.

وفي تدوينة على منصة "إكس" الثلاثاء، أوضح تونج أن نيابة غربي أنقرة فتحت تحقيقا ضد جميع المشتبه فيهم والجماهير الذين نزلوا إلى أرض الملعب بعد المباراة.

وأوضح أن التحقيق فتح بتهمة "مخالفة القانون رقم 6222 بشأن منع العنف والإخلال بالنظام في الرياضة"، و"إصابة الموظف العام أثناء تأدية مهامه".

وأضاف أن النيابة العامة استمعت إلى إفادات المشتبه فيهم الثلاثة " قبل إحالتهم إلى محكمة صلح الجزاء المناوبة بمنطقة غرب أنقرة، والتي قررت حبسهم بتهمة إصابة "موظف عام أثناء تأدية مهام واجبه العام" في ملعب رياضي.

وطلبت النيابة فرض رقابة قضائية على 3 مشتبهين آخرين تبين من خلال تحليل المشاهد نزولهم إلى أرض الملعب في نهاية المباراة، وأكدت أن التحقيق مستمر في حقهم.

الاتحاد التركي لكرة القدم يعلّق نشاط الدوري، بعد الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الحكم "خليل أوموت" من قبل رئيس نادي أنقرة غوجو ومساعديه خلال مباراة فريقهم أمام ريزا سبور pic.twitter.com/W01Jp7VHx4 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 12, 2023

من جهته، قال مكتب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، إن أردوغان أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للحكم ملر، مضيفا أنه أوعز للوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وتلقى أردوغان معلومات عن الحالة الصحية للحكم التركي منه ومن الأطباء.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم محمد بويوك أكشي، في تصريح صحفي، أن هدف الاتحاد هو أن تستمر كرة القدم في تركيا بالطريقة الصحيحة ودون أي مشاكل.

وفي وقت سابق، أعلن أكشي تأجيل جميع المباريات في البلاد حتى إشعار آخر، على خلفية حادثة ضرب الحكم ملر.

وأدانت غالبية الأندية التركية والشخصيات الرياضية البارزة الاعتداء على الحكم الدولي ملر، وطالبوا بمحاسبة المعتدين.

من جهته، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الاعتداء بالضرب على الحكم ملر.

وقال إنفانتينو في بيان الثلاثاء: "لا مكان للعنف في كرة القدم، سواء داخل الملعب أو خارجه".

وتابع "ما حدث في مباراة أنقرة غوجو وريزة سبور، أمر غير مقبول، ومثل هذه التصرفات ليس لها مكان في الرياضة والمجتمع".

وشدد إنفانتينو على ضرورة ضمان سلامة الحكام واللاعبين والمشجعين والجهاز الفني في المباريات، داعيا السلطات المعنية إلى ضمان تنفيذ ذلك.