أبرز نجوم منتخبات المجموعة الخامسة في أمم أفريقيا 2023

يتصدر المالي بيسوما لاعب توتنهام الإنجليزي والتونسي إلياس السخيري لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، قائمة أبرز نجوم المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

وتحتضن ساحل العاج النسخة الـ34 من الحدث الأفريقي الكروي الأهم بالقارة، في الفترة بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط المقبلين.

ويتنافس في هذه المجموعة منتخبات مالي وتونس وناميبيا وجنوب أفريقيا.

أما أبرز نجوم منتخبات المجموعة الخامسة فهم:

المالي إيف بيسوما (27 عاما): بات بيسوما قيمة مضافة في خط وسط توتنهام الإنجليزي منذ انتقاله إلى الفريق صيف 2022 قادما من برايتون، وأصبح الدولي المالي لاعبا مهما وحاسما في كتيبة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، ويتوقع الخبراء أن يلمع نجم بيسوما في سماء ساحل العاج ويساعد منتخب بلاده على الذهاب بعيدا في البطولة الأفريقية.

التونسي إلياس السخيري (28 عاما): يعتبر السخيري لاعب آينتراخت فرانكفورت من أفضل لاعبي الارتكاز في أفريقيا ويقدم أداء جيدا مع فرانكفورت منذ التحاقه به الصيف الماضي، وإلى جانب دوره في خط الوسط استطاع السخيري تسجيل 5 أهداف مع فريقه الألماني هذا الموسم.

الناميبي رايان نيامبي (26 عاما): يتمتع نيامبي بخبرة كبيرة في كرة القدم الإنجليزية حيث لعب أكثر من 300 مباراة في مختلف المسابقات. ويعول منتخب بلاده على خبراته لتخطي الدور الأول في مجموعة متوازنة.