2024.. عام كرة القدم

قد لا يجد عشاق كرة القدم متسعا من الوقت للإجازة خلال العام الجديد 2024 بسبب ازدحامه بالبطولات الكروية، التي تتداخل مواعيدها أحيانا، بداية من كأسي أمم أفريقيا وآسيا مرورا بكأس أمم أوروبا وكوبا أميركا، وانتهاء بالألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس.

تستضيف قطر النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط 2024.

ويشارك 24 منتخبا في كأس آسيا، قسمت إلى 6 مجموعات، وستشهد البطولة 3 مباريات يوميا خلال مرحلة المجموعات.

وتقام بطولة أمم أفريقيا نسخة 2023 بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل في ساحل العاج في 6 مدن مختلفة.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

