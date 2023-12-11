رياضة|الأميركتان

2024.. عام كرة القدم

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بطولات أمم أفريقيا وأمم آسيا وكوبا أميركا ستلعب في 2024 (الجزيرة)
11/12/2023-|آخر تحديث: 11/12/202306:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قد لا يجد عشاق كرة القدم متسعا من الوقت للإجازة خلال العام الجديد 2024 بسبب ازدحامه بالبطولات الكروية، التي تتداخل مواعيدها أحيانا، بداية من كأسي أمم أفريقيا وآسيا مرورا بكأس أمم أوروبا وكوبا أميركا، وانتهاء بالألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس.

أمم آسيا

تستضيف قطر النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط 2024.

ويشارك 24 منتخبا في كأس آسيا، قسمت إلى 6 مجموعات، وستشهد البطولة 3 مباريات يوميا خلال مرحلة المجموعات.

أمم أفريقيا

وتقام بطولة أمم أفريقيا نسخة 2023 بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل في ساحل العاج في 6 مدن مختلفة.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

 

 

 

أمم أوروبا

تستضيف ألمانيا البطولة المقررة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024.

يحتضن ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ألمانيا وأسكتلندا.

تأهلت ألمانيا، الفائزة باللقب 3 مرات، مباشرة إلى النهائيات مع 20 منتخبا من خلال التصفيات.

ومن المقرر أن يكتمل نصاب المتأهلين إلى يورو 2024 بصورة كاملة في مارس/آذار 2024، بعد انتهاء مباريات محلق تصفيات أمم أوروبا.

كوبا أميركا

تقام البطولة في الولايات المتحدة في الفترة بين 20 يونيو/حزيران و16 يوليو/تموز 2024.

وجاءت نتائج القرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين وبيرو وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو.

المجموعة الثانية: المكسيك والإكوادور وفنزويلا وجامايكا.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما وبوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل وكولومبيا والباراغواي، والفائز بين كوستاريكا وهندوراس.

 

الألعاب الأولمبية الصيفية

تستضيف باريس 2024 دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبلين.

وفي مسابقة كرة القدم في الأولمبياد الباريسي، يشارك 16 منتخبا في التظاهرة الرياضية، في مقدمتها منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور.

المنتخبات المشاركة

  • فرنسا (المستضيف)
  • إسبانيا (أوروبا)
  • أوكرانيا (أوروبا)
  • الولايات المتحدة (أميركا الشمالية)
  • جمهورية الدومينيكان (أميركا الشمالية)
  • مصر (أفريقيا)
  • المغرب (أفريقيا)
  • مالي (أفريقيا)
المصدر : مواقع إلكترونية