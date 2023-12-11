2024.. عام كرة القدم

قد لا يجد عشاق كرة القدم متسعا من الوقت للإجازة خلال العام الجديد 2024 بسبب ازدحامه بالبطولات الكروية، التي تتداخل مواعيدها أحيانا، بداية من كأسي أمم أفريقيا وآسيا مرورا بكأس أمم أوروبا وكوبا أميركا، وانتهاء بالألعاب الأولمبية التي تحتضنها باريس.

أمم آسيا

تستضيف قطر النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط 2024.

ويشارك 24 منتخبا في كأس آسيا، قسمت إلى 6 مجموعات، وستشهد البطولة 3 مباريات يوميا خلال مرحلة المجموعات.

Our old friends are back, this time as the AFC Asian Cup Qatar 2023™️ Official Mascots! Let’s reunite!#AsianCup2023 #hayyaasia pic.twitter.com/EVcXBcch1Z — AFC Asian Cup Qatar 2023 (@Qatar2023en) November 28, 2023

أمم أفريقيا

وتقام بطولة أمم أفريقيا نسخة 2023 بين 13 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط من العام المقبل في ساحل العاج في 6 مدن مختلفة.

ويشارك 24 منتخبا في "كان 2023" للمرة الثانية على التوالي بعد النسخة السابقة التي أقيمت في الكاميرون عام 2021.

وقسمت المنتخبات إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، وتلحق بها أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

⚽️ كأس امم افريقيا

13 يناير – 11 فبراير 2024

⚽️ كأس امم آسيا

12 يناير – 10 فبراير 2024🏆

⚽️ كأس امم اوروبا

14 يونيو – 14 يوليو 2024🏆

⚽️ كأس كوبا امريكا

20 يونيو- 14 يوليو 2024🏆

❌🏆 اولمبياد باريس(كرة القدم) – فرنسا

📆 الافتتاح | الجمعة 26 يوليو

📆 النهائي | السبت10اوغسطس pic.twitter.com/D6uDv9Yh0k — Ahmed Waly🌹🇪🇬🌹🇸🇦🌹 (@ahmedwaly92) December 9, 2023

Full List Of 2023 AFCON Draw The much-awaited 2023 Africa Cup of Nations (AFCON) draw was held on Thursday in Abidjan's brand-new Parc des Expositions, with Nigeria drawn against hosts Cote d'Ivoire in Group A.https://t.co/N7N2xObueb — Parallel Facts (@ParallelFacts) October 12, 2023

The 2023 Africa Cup of Nations in Ivory Coast 🇨🇮 will begin on January 13 and conclude on February 11 of next year. The event was supposed to take place in June-July but was postponed until 2024. pic.twitter.com/iJqOKKx42f — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) March 31, 2023

أمم أوروبا

تستضيف ألمانيا البطولة المقررة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز 2024.

يحتضن ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ المباراة الافتتاحية بين منتخب البلد المضيف ألمانيا وأسكتلندا.

تأهلت ألمانيا، الفائزة باللقب 3 مرات، مباشرة إلى النهائيات مع 20 منتخبا من خلال التصفيات.

ومن المقرر أن يكتمل نصاب المتأهلين إلى يورو 2024 بصورة كاملة في مارس/آذار 2024، بعد انتهاء مباريات محلق تصفيات أمم أوروبا.

🇩🇪 10 host cities, 10 world-class stadiums 🏟️ EURO 2024 is going to be 🔝#EUROfixtures | @bookingcom pic.twitter.com/SZuCKd9I2M — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) December 2, 2023

كوبا أميركا

تقام البطولة في الولايات المتحدة في الفترة بين 20 يونيو/حزيران و16 يوليو/تموز 2024.

وجاءت نتائج القرعة كما يلي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين وبيرو وتشيلي، والفائز من ملحق كندا وترينيداد وتوباغو.

المجموعة الثانية: المكسيك والإكوادور وفنزويلا وجامايكا.

المجموعة الثالثة: الولايات المتحدة وأوروغواي وبنما وبوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل وكولومبيا والباراغواي، والفائز بين كوستاريكا وهندوراس.

مجموعات ومواعيد مباريات بطولة "كوبا أميركا" 2024 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية.https://t.co/BstHOsrdET pic.twitter.com/hP5ttffsPT — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) December 8, 2023

🚨🚨🚨🚨 تحفة .. ملعب افتتاح كوبا اميركا 2024 😨🏟 pic.twitter.com/HgM7oMnZDu — ملعبكم (@tvgoals_Net) December 9, 2023

الألعاب الأولمبية الصيفية

تستضيف باريس 2024 دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب المقبلين.

وفي مسابقة كرة القدم في الأولمبياد الباريسي، يشارك 16 منتخبا في التظاهرة الرياضية، في مقدمتها منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور.

TICKET TO PARIS PUNCHED 🇺🇸✈️🇫🇷 The U.S. Men’s Soccer Team is our first team qualified for @Paris2024! pic.twitter.com/iabcfCqkaS — Team USA (@TeamUSA) July 2, 2022

المنتخبات المشاركة