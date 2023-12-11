ميسي ورونالدو خارج تشكيلة بنزيمة المثالية

كشف الفرنسي كريم بنزيمة، قائد نادي الاتحاد السعودي، عن تشكيلته المثالية المكونة من 11 لاعبا تضم إلى جانبه عددا من الأساطير السابقة والنجوم الحالية في عالم الساحرة المستديرة.

وحملت تشكيلة الأحلام لبنزيمة مفاجآت أبرزها عدم تضمنها النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

واختار أفضل لاعب في العالم عام 2022، كلا من:

حارس المرمى: الألماني مانويل نوير.

الألماني مانويل نوير. خط الدفاع: البرتغالي بيبي والإسباني سيرجيو راموس والبرازيليان مارسيلو وداني ألفيش.

البرتغالي بيبي والإسباني سيرجيو راموس والبرازيليان مارسيلو وداني ألفيش. خط الوسط: الفرنسيون بول بوغبا وكلود ماكليلي وزين الدين زيدان.

الفرنسيون بول بوغبا وكلود ماكليلي وزين الدين زيدان. خط الهجوم: بنزيمة والبرازيليان رونالدينيو ورنالدو.

يذكر أن المهاجم البالغ (35 عاما)، اختار عدم تجديد عقده مع النادي الإسباني مفضلا الانضمام إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

ومنذ وصوله إلى دوري "روشن" للمحترفين، شارك الدولي الفرنسي السابق في 13 مباراة وسجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.