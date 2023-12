منتخب لبنان في كأس آسيا 2023.. ثالث ظهور والعين على الدور الثاني

يضع منتخب لبنان لكرة القدم الذي يشارك في بطولة كأس آسيا 2023 نصب عينيه التأهل إلى الدور الثاني في ثالث مشاركة له في نهائيات البطولة القارية.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.

واحتل المنتخب اللبناني المركز 107 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويفتتح منتخب "الأرز" رحلته في المجموعة الأولى في مواجهة منتخب قطر على ملعب لوسيل، في مجموعة تضم أيضا الصين وطاجكيستان.

#Lebanon Good luck to the Lebanese national football team in its match against the Iranian national team for the World Cup qualification. The Lebanese team has the chance to reach the World Cup finals All prayers for success 🙏🏻♥️💚♥️ #WorldCup2022 #WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/8uD70ysEHM

تأسس الاتحاد اللبناني لكرة القدم عام 1933، وانضم إلى الفيفا عام 1938 وللاتحاد الآسيوي عام 1964، وكان من بين مؤسسي اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عام 2001.

لعب المنتخب اللبناني مباراته الرسمية الأولى ضد فلسطين يوم 27 أبريل/نيسان 1940 وخسرها بنتيجة 1-5.

لا يملك منتخب لبنان سجلا كبيرا في تاريخ المشاركات في بطولة كأس أمم آسيا، إذ اقتصر حضوره على مشاركتين سابقتين فقط.

💭 Share your memories from the millennium's first #AsianCup 👇 #OTD | #WaybackWednesday pic.twitter.com/0hBG8H0f0n

📅 #OnThisDay , the 2000 AFC Asian Cup kicked off in Lebanon 🇱🇧

استضاف لبنان كأس آسيا عام 200، وخاض البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من إيران والعراق وتايلند.

في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الإيراني على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، تلقى لبنان هزيمة برباعية نظيفة.

في المباراة الثانية أمام المنتخب العراقي، سجّل لبنان هدفه الأول في تاريخ البطولة عبر عباس شحرور، إلا أنّ المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

⏪ #OnThisDay in 2000 🇮🇶🦁

Iraq faced Lebanon 🇱🇧 in Beirut in the second match of Group A in the AFC Asian Cup.

Two goals from forward Sabah Jeayer gave the #LionsOfMesopotamia a 2-0 lead in 22 minutes. ⚽⚽

The hosts managed to stage a come-back with the match finishing 2-2. pic.twitter.com/CCTUp7ijR0

— Iraq Football Podcast (@IraqFootballPod) October 15, 2023