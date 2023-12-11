منتخب لبنان في كأس آسيا 2023.. ثالث ظهور والعين على الدور الثاني

يضع منتخب لبنان لكرة القدم الذي يشارك في بطولة كأس آسيا 2023 نصب عينيه التأهل إلى الدور الثاني في ثالث مشاركة له في نهائيات البطولة القارية.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات مونديال 2022.

واحتل المنتخب اللبناني المركز 107 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويفتتح منتخب "الأرز" رحلته في المجموعة الأولى في مواجهة منتخب قطر على ملعب لوسيل، في مجموعة تضم أيضا الصين وطاجكيستان.

#Lebanon

Good luck to the Lebanese national football team in its match against the Iranian national team for the World Cup qualification.

The Lebanese team has the chance to reach the World Cup finals

All prayers for success 🙏🏻♥️💚♥️#WorldCup2022 #WorldCupQatar2022 pic.twitter.com/8uD70ysEHM — Rula El Halabi (@Rulaelhalabi) November 11, 2021

التأسيس

تأسس الاتحاد اللبناني لكرة القدم عام 1933، وانضم إلى الفيفا عام 1938 وللاتحاد الآسيوي عام 1964، وكان من بين مؤسسي اتحاد غرب آسيا لكرة القدم عام 2001.

لعب المنتخب اللبناني مباراته الرسمية الأولى ضد فلسطين يوم 27 أبريل/نيسان 1940 وخسرها بنتيجة 1-5.

مشاركاته بكأس آسيا

لا يملك منتخب لبنان سجلا كبيرا في تاريخ المشاركات في بطولة كأس أمم آسيا، إذ اقتصر حضوره على مشاركتين سابقتين فقط.

كأس آسيا 2000

استضاف لبنان كأس آسيا عام 200، وخاض البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب كل من إيران والعراق وتايلند.

في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الإيراني على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، تلقى لبنان هزيمة برباعية نظيفة.

في المباراة الثانية أمام المنتخب العراقي، سجّل لبنان هدفه الأول في تاريخ البطولة عبر عباس شحرور، إلا أنّ المباراة انتهت بالتعادل 2-2.

⏪ #OnThisDay in 2000 🇮🇶🦁 Iraq faced Lebanon 🇱🇧 in Beirut in the second match of Group A in the AFC Asian Cup. Two goals from forward Sabah Jeayer gave the #LionsOfMesopotamia a 2-0 lead in 22 minutes. ⚽⚽ The hosts managed to stage a come-back with the match finishing 2-2. pic.twitter.com/CCTUp7ijR0 — Iraq Football Podcast (@IraqFootballPod) October 15, 2023

وفي المباراة الأخيرة تعادل مع المنتخب التايلندي 1-1.

نسخة 2019

انتظر منتخب لبنان 19 عاما ليعود مرة أخرى إلى المسرح الآسيوي بعد تأهله إلى البطولة التي أقيمت في الإمارات.

لم تكن القرعة رحيمة به إذ أوقعته في مجموعة صعبة.

وخاض لبنان البطولة في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات قطر والسعودية وكوريا الشمالية.

في المباراة الافتتاحية، واجه رجال الأرز المنتخب القطري، وخسروا المباراة بهدفين دون رد.

في المواجهة الثانية، واجَه لبنان المنتخب السعودي العريق والمتمرّس في البطولة الآسيوية، وخسر بهدفين دون رد.

وكان لبنان على موعد مع التأهّل إلى الدور المقبل، وكان الأمر مرتبطا بنتيجة اللقاء مع كوريا الشمالية، الذي بدا مباراة سهلة نسبيا بالنسبة لمنتخب لبنان.

بيد أنّ مجريات اللقاء الدراماتيكية وتلقّي لبنان هدفا مفاجئا في البداية عبر باك كوانغ ريونغ، أربك كل الحسابات وزاد الضغط على لبنان، الذي تمكن في النهاية من قلب الطاولة على منافسه وأمطر شباكه برباعية.

⏱ FULL-TIME | 🇱🇧 Lebanon 4-1 DPR Korea 🇰🇵 Four goals earn the Lebanese three deserved points #AsianCup2019 however they miss out on the round of 16. pic.twitter.com/6Qx18gsyob — #AsianCup2023 (@afcasiancup) January 17, 2019

واحتل لبنان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، لكنه ودّع البطولة وفشل في نيل البطاقة الرابعة الأخيرة لأفضل ثالث التي ذهبت لفيتنام صاحبة المركز الثالث في المجموعة الرابعة.

ودع منتخب لبنان المنافسة رغم فوزه على كوريا الشمالية 4-1 ضمن الجولة الـ 3 من كأس اسيا 2019،سجل أهداف لبنان جورج مالكي وهلال الحلوة (هدفين) وحسن معتوق من ضربة جزاء، في حين أحرز باك كوانغ-ريونغ هدف كوريا الشمالية الوحيد pic.twitter.com/ucKOquiH9i — Safyr Alwtan (@abomhmad234) January 18, 2019

إقالة المدرب

وأعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، السبت، عن إقالة المدرب الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش.

وجاء في بيان رسمي للاتحاد "فك الارتباط بالمدرب الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش حرصا على تأمين أفضل العناصر الفنية المتاحة للمنتخب عشية مشاركته في نهائيات كأس آسيا. اتُفق على فسخ العقد بالتراضي".

وتأتي إقالة مدرب منتخب لبنان قبل حوالي شهر من انطلاق بطولة كأس آسيا.

Official | The LFA have announced the departure of Lebanon's coach, Nikola Jurčević, only 2 months after signing him. He lead Lebanon in 4 games:

1-1 Bangladesh ➖

0-0 Palestine ➖

1-2 UAE ❌

2-3 Montenegro ❌ pic.twitter.com/r2447bRAY3 — Lebanon Football Guide 🇱🇧 (@LebanonFG) December 9, 2023

وكان الاتحاد اللبناني تعاقد مع يورتشيفيتش (57 عاما) مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدلا من الصربي ألكسندر إيليتش، رغم عدم إشرافه على أي فريق منذ 2019.

لعب منتخب "الأرز" تحت إشرافه 4 مباريات، فخسر وديتين أمام مونتينيغرو (2-3) والإمارات (1-2)، ثم تعادل مع فلسطين من دون أهداف وبنغلادش 1-1 في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وذكرت تقارير إعلامية أنّ ميودراغ رادولوفيتش مدرب منتخب مونتينيغرو أصبح أقرب من أي وقت للعودة إلى قيادة منتخب لبنان في بطولة كأس آسيا، خصوصا بعد أن أعلن اتحاد كرة القدم المونتينيغري نهاية رحلة المدرب رسميا مساء الجمعة الماضي.

جدول مباريات لبنان في المجموعة الأولى بكأس آسيا 2023:

12 يناير/كانون الثاني: قطر x لبنان (ملعب لوسيل)

قطر x لبنان (ملعب لوسيل) 17 يناير/كانون الثاني: لبنان x الصين (ملعب الثمامة).

22 يناير/كانون الثاني: طاجيكستان x لبنان (ملعب جاسم بن حمد).

نجوم المنتخب السابقون

عباس شحرور

موسى حجيج

وائل نزهة

حسن أيوب

هشام الحاج

عباس عطوي

أبرز اللاعبين الحاليين