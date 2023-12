في حفل "الكاف".. النيجيري أوسيمين أفضل لاعب أفريقي والمغرب يسيطر على الجوائز

فاز النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لأول مرة في تاريخه بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أقيم اليوم الاثنين في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس أوسيمين على الجائزة مع المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، وأشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأثبت أوسيمين بما لا يدع مجالا للشك أنه يستحق الوجود ضمن القائمة النهائية ‏للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد موسم استثنائي قاد خلاله فريقه ‏نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاما.‏

The Nigerian Prince becomes King! 🤴 🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men's Player of the Year! 🤩 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

وسجل أوسيمين الذي يحتفل يوم 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعيد ميلاده الخامس والعشرين، 26 هدفا خلال 32 مباراة في الموسم الماضي من الدوري ‏الإيطالي، ليعيد اللقب المحلي إلى خزائن نابولي بعد غياب طويل.‏

كما حقق النجم النيجيري اللامع إنجازين تاريخيين مع نابولي، حيث أصبح أكثر ‏اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، في ‏تاريخ المسابقة، بجانب كونه الهداف الأفريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي ‏‏56 هدفا على مدى 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.‏

وامتدت نجاحات أوسيمين إلى المنتخب النيجيري في 2023 بعد تصدره قائمة هدافي التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف، ليقود النسور ‏للتأهل إلى البطولة القارية التي تستضيفها ساحل العاج الشهر المقبل عبر ‏تصدر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.‏

وحلّ أوسيمين في المركز الثامن في قائمة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول" ‏لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وأصبح أول لاعب نيجيري يدخل ضمن قائمة ‏أفضل 10 لاعبين حول العالم.‏

وتوج أوسيمين، الذي كان يتطلع لأن يصبح أول نيجيري يتوج بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا منذ 24 عاما وتحديدا منذ أن حقق الأسطورة نوانكو كانو الإنجاز ذاته ‏في عام 1999، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي من رابطة اللاعبين الإيطاليين قبل عدة أيام.

كما يحتل هداف نابولي المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب ‏نيجيريا برصيد 20 هدفا خلال 28 مباراة دولية، خلف رشيدي ياكيني الذي ‏سجل 37 هدفا، وسيجون أوديجبامي صاحب 22 هدفا، وياكوبو أييجبيني صاحب 21 هدفا.‏

وحصد أوسيمين العديد من الألقاب الفردية مع نابولي، بداية من فوزه بجائزة ‏أفضل لاعب شاب في موسم 2021-2022، ثم أفضل مهاجم في موسم 2022-2023، وجائزة لاعب الشهر مرتين في مارس/آذار 2022 ويناير/كانون الثاني ‏‏2023، قبل أن يزين مسيرته الاستثنائية الموسم الماضي بالحصول على ‏جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وينضم للفريق المثالي للمسابقة.‏

سيطرة مغربية

وسيطر المغرب في حفل الكاف على جوائز أفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل حارس مرمى، كما ضمت التشكيلة المثالية لأفضل لاعب 11 لاعبا في القارة لاعبين مغاربة.

وفاز المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا. وسجل الركراكي إنجازا تاريخيا مع المنتخب المغربي بحصول "أسود الأطلس" على ‏المركز الرابع في مونديال قطر 2022، في إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والأفريقية.

🇲🇦 @WalidRegraguiof with his award this time. 😉 Congratulations on your Coach of the Year award Walid! 👏#CAFAwards2023 pic.twitter.com/Xbzn4Kdtz8 — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

وكانت بداية مسيرة الركراكي مع المنتخب المغربي وليدة الصدفة بعد الإقالة ‏المفاجئة للمدرب البوسني وحيد خليلودزيتش يوم 31 أغسطس/آب 2022، أي ‏قبل أقل من 3 أشهر من المونديال.‏

لكنه قلب كل التوقعات، وقاد "أسود الأطلس" إلى نصف النهائي ليصبح أول فريق أفريقي وعربي يحتل المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وبدأ الركراكي (48 عاما) الظهير الأيمن السابق لمنتخب المغرب، مسيرته ‏التدريبية من خلال توليه منصب المدرب المساعد للمنتخب المغربي، ثم انتقل ‏لتدريب الفتح الرياضي في موسم 2014- 2015 وفاز معه بلقب كأس العرش ‏المغربي، وحصل على لقب أفضل مدرب في ذلك الموسم، واستمر مع الفريق ‏حتى مطلع عام 2020 قبل رحيله بالتراضي.‏

وانتقل الركراكي في صيف 2021 لتدريب الوداد وفاز معه بلقب الدوري المغربي ‏في العام التالي مباشرة، وأتبع ذلك بقيادة فريقه للقبه الثالث في دوري أبطال ‏أفريقيا بالفوز على الأهلي المصري في النهائي، ليصبح ثاني مدرب مغربي في ‏التاريخ يتوّج باللقب القاري بعد الحسين عموتة الذي حصد اللقب مع الوداد أيضا ‏في 2017.‏

وترشح الركراكي لجائزة أفضل مدرب في العالم في 2022 بعد أدائه المذهل مع الوداد قبل انطلاق رحلته التاريخية مع المنتخب الوطني.‏

أفضل منتخب

كما ظفر المنتخب المغربي بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا بعد أن كتب إنجازا غير مسبوق بحلوله في المركز الرابع، ليكون أول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز في كأس العالم.

وفي النصف الأول من العام الجاري 2023 خاض المنتخب المغربي 3 مباريات ودية، حقق خلالها أيضا فوزا بارزا على نظيره البرازيلي 2-1 في مارس/آذار الماضي.

وبفضل هذه النتائج، قفز منتخب المغرب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إذ احتفظ بالمركز الـ11 خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2022 حتى أبريل/نيسان 2023 قبل أن يستقر في المركز 13 منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

أفصل حارس

ونبقى مع إنجازات "أسود الأطلس"، حيث فاز المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام الجاري 2023، لأول مرة في مسيرته.

تسلم الجائزة وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب نيابة عن الحارس الدولي الذي غاب عن حفل الجوائز السنوي.

وتفوق حارس المرمى المغربي في التصويت على كل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، والكاميروني أندري أونانا لاعب مانشستر يونايتد الحالي وإنتر ميلان السابق.

وحسم الحارس المغربي السباق لصالحه بفضل إنجازه التاريخي مع منتخب المغرب بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) وأيضا لدوره البارز في تتويج فريقه السابق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

Your Men's Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁 🇲🇦 Yassine Bounou 🇲🇦#CAFAwards2023 pic.twitter.com/sHv6H1zMI5 — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

وكان ياسين بونو حلّ ثالثا في تصنيف جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية هذا العام، وتفوق عليه البرازيلي إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، والأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الذي فاز بالجائزة.

التشكيلة المثالية

كما كشف الاتحاد الأفريقي عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبا في القارة السمراء للعام الجاري.

ووُجد 3 نجوم عرب في القائمة المثالية التي أُعلنت خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أقيم اليوم الاثنين في مدينة مراكش المغربية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا (الكاميرون)

أندريه أونانا (الكاميرون) خط الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب)، تشانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية)، كاليدو كوليبالي (السنغال).

أشرف حكيمي (المغرب)، تشانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية)، كاليدو كوليبالي (السنغال). خط الوسط: توماس بارتي (غانا)، زامبو أنجويسا (الكاميرون)، محمد قدوس (غانا)، سفيان أمرابط (المغرب).

توماس بارتي (غانا)، زامبو أنجويسا (الكاميرون)، محمد قدوس (غانا)، سفيان أمرابط (المغرب). خط الهجوم: ساديو ماني (السنغال)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، محمد صلاح (مصر).

🦁 @AlAhly's Lion of Judah claims the title! 🇿🇦 Percy Tau is the 2023 Men's Interclub Player of the Year after a brilliant season!#CAFAwards2023 | @percymuzitau22 pic.twitter.com/kcTsQYg97B — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023

وفي باقي الجوائز

الرجال

أفضل ناد في أفريقيا (رجال): الأهلي المصري

الأهلي المصري أفضل لاعب داخل أفريقيا: الجنوب أفريقي بيرسي تاو (الأهلي المصري)

الجنوب أفريقي بيرسي تاو (الأهلي المصري) أفضل هداف في أفريقيا: المصري محمود عبد المنعم كهربا (الأهلي المصري)

المصري محمود عبد المنعم كهربا (الأهلي المصري) أفضل لاعب شاب في أفريقيا: السنغالي لامين كامارا (ميتز الفرنسي)

