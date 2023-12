غوارديولا يتحسر على رحيل محرز عن مان سيتي

أرسل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رسالة إلى نجم الفريق السابق ولاعب أهلي جدة السعودي رياض محرز، كشف فيها أسباب رحيله عن السيتي، لكن الرسالة حملت في ثناياها بعضا من العتاب.

وتحدث عن سبب رحيل لاعبيه السابقين محرز والألماني إلكاي غوندوغان (انتقل إلى برشلونة) اللذين قيل إن النادي تخلى عنهما وغوارديولا لا يريدهما، ولكن ما كُشف مؤخرا يؤكد أن المدرب كان يريد بقاء اللاعبيْن لكنْ هما اللذان أصرا على الرحيل.

وساهم اللاعبان بشكل فعال في تتويج "السيتيزنز" بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، لكنهما فضلا مغادرة ملعب "الاتحاد".

وقبل مباراة السيتي ولوتون تاون في البريميرليغ أمس الأحد، قال غوارديولا "أردت أن يبقى (غوندو) ورياض (محرز) هنا، لكنهما أرادا الرحيل لتحدٍ جديد في الحياة والأسرة، وأسباب أخرى".

وتابع "شكرا لكما يا شباب، لأنه من دونكما كان من المستحيل أن يتحقق أي شيء"، في إشارة إلى الفوز بالثلاثية.

