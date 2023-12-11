غوارديولا يتحسر على رحيل محرز عن مان سيتي

أرسل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رسالة إلى نجم الفريق السابق ولاعب أهلي جدة السعودي رياض محرز، كشف فيها أسباب رحيله عن السيتي، لكن الرسالة حملت في ثناياها بعضا من العتاب.

وتحدث عن سبب رحيل لاعبيه السابقين محرز والألماني إلكاي غوندوغان (انتقل إلى برشلونة) اللذين قيل إن النادي تخلى عنهما وغوارديولا لا يريدهما، ولكن ما كُشف مؤخرا يؤكد أن المدرب كان يريد بقاء اللاعبيْن لكنْ هما اللذان أصرا على الرحيل.

وساهم اللاعبان بشكل فعال في تتويج "السيتيزنز" بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، لكنهما فضلا مغادرة ملعب "الاتحاد".

وقبل مباراة السيتي ولوتون تاون في البريميرليغ أمس الأحد، قال غوارديولا "أردت أن يبقى (غوندو) ورياض (محرز) هنا، لكنهما أرادا الرحيل لتحدٍ جديد في الحياة والأسرة، وأسباب أخرى".

وتابع "شكرا لكما يا شباب، لأنه من دونكما كان من المستحيل أن يتحقق أي شيء"، في إشارة إلى الفوز بالثلاثية.

Dear Cityzens, Today marks the end of an unforgettable chapter in my life, a five-year journey filled with countless memories. Before leaving, I wanted to thank the board, the manager and the staff for giving me the chance to prove myself at the highest level. To my teammates,… pic.twitter.com/81mVXGoKrH — Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 28, 2023

وانضم محرز إلى مانشستر سيتي في 2018 وشارك في 236 مباراة وسجل 78 هدفا وصنع 59.

All the best for the future, Riyad! 🫶@Mahrez22 ends his five year stay at City to join Al-Ahli Saudi Football Club. pic.twitter.com/zQCathsWIJ — Manchester City (@ManCity) July 28, 2023

وبعد 5 مواسم مع سيتي حقق خلالها 11 لقبا، وقّع محرز عقدا لمدة 4 مواسم مع أهلي جدة، وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار).

وقال أفضل لاعب في إنجلترا عام 2016 في رسالة وداعية "أمضيت 5 أعوام لا تُنسى مع هذا النادي، وعملت إلى جانب لاعبين مذهلين، وجماهير رائعة، والمدرب الأفضل في العالم".

وساهم محرز في تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري 4 مرات (أعوام 2019 و2021 و2022 و2023)، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا العام، وكأس الرابطة المحلية 3 مرات أعوام 2019 و2020 و2021، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين عامي 2019 و2023.

أما الدولي الألماني فقد شارك في 304 مباريات مع مان سيتي، وسجل 60 هدفًا وقدم 40 تمريرة حاسمة منذ وصوله إلى ملعب "الاتحاد" في 2016.