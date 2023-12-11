انفرد بصدارة الليغا.. فوز تاريخي لجيرونا على برشلونة

واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم وعاد الى الصدارة مجدداً، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على ضيفه وجاره برشلونة 4-2 في المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل جيرونا اللقاء وهو في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل -السبت الماضي- مع ريال بيتيس 1-1، وقد استفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي كي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمهما معه، متقدماً على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم (2-0 في 30 أيلول/سبتمبر) بفارق نقطتين.

وبخسارته الأولى أمام جاره المتواضع الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمة الثانية للموسم وتراجع للمركز الرابع خلف أتلتيكو مدريد وبات متخلفاً عن فريق المدرب ميتشل بفارق 7 نقاط.

وسجل رباعية جيرونا، فيكتور تسيغانكوف (12) وميغيل غوتييريس (27) وفاليري إسترادا (80) والأوروغوياني كريستيان ستواني (90+5).

في المقابل سجل ثنائية أصحاب الأرض، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) والألماني إلكاي غوندوغان (90+2).