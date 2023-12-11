انفرد بصدارة الليغا.. فوز تاريخي لجيرونا على برشلونة

واصل جيرونا مغامرته الرائعة هذا الموسم وعاد إلى الصدارة مجددا، وذلك بفوز تاريخي هو الأول له على ضيفه وجاره برشلونة 4-2 في المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل جيرونا اللقاء وهو في الوصافة بفارق نقطة خلف ريال مدريد المتعادل -السبت الماضي- مع ريال بيتيس 1-1، وقد استفاد على أكمل وجه من تعثر النادي الملكي لكي يزيحه عن الصدارة التي كان يتقاسمها معه، متقدما على الفريق الوحيد الذي تغلب عليه هذا الموسم (2-0 يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي) بفارق نقطتين.

وبخسارته الأولى أمام جاره المتواضع الذي فاجأ الجميع هذا الموسم، مني برشلونة بالهزيمة الثانية في هذا الموسم، وتراجع للمركز الرابع خلف أتلتيكو مدريد، وبات متخلفا عن فريق المدرب ميتشل بفارق 7 نقاط.

وسجل رباعية جيرونا: فيكتور تسيغانكوف (12) وميغيل غوتييريس (27) وفاليري إسترادا (80) والأوروغوياني كريستيان ستواني (90+5).

في المقابل سجل ثنائية أصحاب الأرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي (19) والألماني إلكاي غوندوغان (90+2).