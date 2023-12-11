أبرز نجوم منتخبات المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا 2023

يتقدم النجم رياض محرز قائد منتخب الجزائر نجوم منتخبات المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم والتي تضم إلى جانب "محاربي الصحراء" كلا من موريتانيا وبوركينا فاسو وأنغولا.

ويعتبر أبو بكر كويتا أحد أفضل الهدافين في البطولة البلجيكية، وأفضل لاعبي منتخب موريتانيا.

ويفتتح محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق ورفاقه مشوارهم في البطولة القارية بمواجهة أنغولا يوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وفي اليوم التالي تلتقي موريتانيا مع بوركينا فاسو على ملعب السلام.

وأبرز لاعبي منتخبات المجموعة الرابعة هم:

الجزائري رياض محرز (32 عاما): مع فارق الإيقاع بين الدوري الإنجليزي الممتاز ونظيره السعودي، لا يزال نجم الأهلي السعودي على سرعته، واحتفظ بمهاراته في المراوغة وتمريراته وتسديداته بالقدم اليسرى الاستثنائية.

الأنغولي زيتو لوفومبو (21 عاما): لوفومبو لاعب متطور ويقدم أداء جيدا مع كومو الإيطالي، ورغم أنه سريع ومهاري، فإنه لا يزال يفتقد للخبرة الدولية.

البوركينابي إدموند تابسوبا (24 عاما): يقدم لاعب باير ليفركوزن الألماني نفسه بوصفه واحدا من أفضل المدافعين المحوريين في البوندسليغا. ويساهم العملاق البوركينابي (85 كيلوغراما، وطوله 1.94 م) في الأداء الاستثنائي الذي يقدمه رجال المدرب تشابي ألونسو في البوندسليغا، وتصدرهم الدوري بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ.

Looking forward to the games against Togo. See you soon! 🇧🇫 pic.twitter.com/Ygn1SIQXgL — Edmond Tapsoba (@12Tapsoba) March 6, 2023