أبرز نجوم منتخبات المجموعة الرابعة في أمم أفريقيا 2023

يتقدم النجم رياض محرز قائد منتخب الجزائر نجوم منتخبات المجموعة الرابعة في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم والتي تضم إلى جانب "محاربي الصحراء" كلا من موريتانيا وبوركينا فاسو وأنغولا.

ويعتبر أبو بكر كويتا أحد أفضل الهدافين في البطولة البلجيكية، وأفضل لاعبي منتخب موريتانيا.

ويفتتح محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق ورفاقه مشوارهم في البطولة القارية بمواجهة أنغولا يوم الاثنين 15 يناير/كانون الثاني المقبل، وفي اليوم التالي تلتقي موريتانيا مع بوركينا فاسو على ملعب السلام.

Looking forward to the games against Togo. See you soon! 🇧🇫 pic.twitter.com/Ygn1SIQXgL

