منتخب موزمبيق في كأس أفريقيا 2023.. مهمة تجاوز عقبة الدور الأول

بعد غياب استمر 13 عاما عن كأس أمم أفريقيا، يعود منتخب موزمبيق إلى أجواء البطولة القارية المقررة في ساحل العاج؛ وذلك ضمن محاولة أخرى لاجتياز عقبة الدور الأول للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح منتخب موزمبيق في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2023 للمرة الخامسة، عقب الفوز المثير على نظيره بنين بنتيجة 3-2.

ويخوض منتخب "الأفاعي السوداء" غمار البطولة في المجموعة الثانية إلى جانب مصر وغانا والرأس الأخضر.

Qualifs CAN 2023 : Le Mozambique 🇲🇿 écarte le Bénin 🇧🇯 et retrouve la CAN 13 ans après. pic.twitter.com/fSNTzFPkI9

واحتل المنتخب المركز 111 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تأسس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم عام 1975 وانضم إلى الاتحاد الأفريقي للعبة عام 1978 وبعدها بعامين أصبح عضوا في الفيفا.

ولعب المنتخب أول مباراة له في ديسمبر/كانون الأول 1977 ضد تنزانيا وخسرها 1-2.

لم يسبق لمنتخب موزنبيق التأهل إلى كأس العالم ولكنه تأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية في 1986و1996 و1998 و2010. وهو يشارك للمرة الخامسة في نهائيات ساحل العاج.

وفي أول مشاركة له في نسخة 1986 التي احتضنتها مصر غادر منتخب موزمبيق البطولة بعد الخسارة من مصر 0-2 وأمام السنغال 0-2 وضد ساحل العاج بثلاثية نظيفة، وخرج من الدور الأول.

#TotalEnergiesAFCONQ2023

MOZAMBIQUE becomes the 4th team from @COSAFAMEDIA to qualify for #TotalEnergiesAFCONQ2023 in Côte D'ivoire 🇨🇮 4th time in history of Mozambique national football team after hard fought win against Benin by 🇲🇿3️⃣🆚️2️⃣🇧🇯 at home.

We Did it 🇲🇿Mozambique💪🏾 pic.twitter.com/gLZKaxfVle

— 🇲🇿Mozambique 🐍Osmambas (@moz_osmambas) September 9, 2023