منتخب موزمبيق في كأس أفريقيا 2023.. مهمة تجاوز عقبة الدور الأول

بعد غياب استمر 13 عاما عن كأس أمم أفريقيا، يعود منتخب موزمبيق إلى أجواء البطولة القارية المقررة في ساحل العاج؛ وذلك ضمن محاولة أخرى لاجتياز عقبة الدور الأول للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح منتخب موزمبيق في التأهل لكأس أمم أفريقيا 2023 للمرة الخامسة، عقب الفوز المثير على نظيره بنين بنتيجة 3-2.

ويخوض منتخب "الأفاعي السوداء" غمار البطولة في المجموعة الثانية إلى جانب مصر وغانا والرأس الأخضر.

Qualifs CAN 2023 : Le Mozambique 🇲🇿 écarte le Bénin 🇧🇯 et retrouve la CAN 13 ans après. pic.twitter.com/fSNTzFPkI9 — 13football_com (@13footballC) September 9, 2023

واحتل المنتخب المركز 111 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

التأسيس

تأسس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم عام 1975 وانضم إلى الاتحاد الأفريقي للعبة عام 1978 وبعدها بعامين أصبح عضوا في الفيفا.

ولعب المنتخب أول مباراة له في ديسمبر/كانون الأول 1977 ضد تنزانيا وخسرها 1-2.

موزمبيق في 3 من أصل 4 نسخ تأهلت فيها لكأس الأمم وقعت مع مصر في مجموعة واحدة، في الثلاث مرات مصر نجحت في التتويج باللقب 86، 98، 2010… 🤔 https://t.co/0ZVpppsaFM — Mohamed Hafez (@Hafez_1897) September 10, 2023

مشاركات أمم أفريقيا

لم يسبق لمنتخب موزنبيق التأهل إلى كأس العالم ولكنه تأهل إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية في 1986و1996 و1998 و2010. وهو يشارك للمرة الخامسة في نهائيات ساحل العاج.

وفي أول مشاركة له في نسخة 1986 التي احتضنتها مصر غادر منتخب موزمبيق البطولة بعد الخسارة من مصر 0-2 وأمام السنغال 0-2 وضد ساحل العاج بثلاثية نظيفة، وخرج من الدور الأول.

#TotalEnergiesAFCONQ2023

MOZAMBIQUE becomes the 4th team from @COSAFAMEDIA to qualify for #TotalEnergiesAFCONQ2023 in Côte D'ivoire 🇨🇮 4th time in history of Mozambique national football team after hard fought win against Benin by 🇲🇿3️⃣🆚️2️⃣🇧🇯 at home. We Did it 🇲🇿Mozambique💪🏾 pic.twitter.com/gLZKaxfVle — 🇲🇿Mozambique 🐍Osmambas (@moz_osmambas) September 9, 2023

بعد 10 سنوات عاد منتخب موزمبيق إلى نهائيات كأس أفريقيا ولعب ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وغانا وتونس.

وتعادل مع تونس 1-1 وخسر أمام ساحل العاج 1-2 قبل أن يتلقى هزيمته الثانية على يد غانا 0-2 ويودع البطولة.

في نسخة 1998 في بوركينا فاسو واجهت موزمبيق في المجموعة الرابعة مصر والمغرب وزامبيا.

وخسرت أمام مصر بهدفين نظيفين والمغرب بثلاثية نظيفة قبل أن تسقط أمام زامبيا 1-3.

واحد من أجمل 100 هدف لمنتخب مصر عبر التاريخ

جول جدو في شباك موزمبيق (أمم إفريقيا 2010) @Geddo

🇪🇬 🇲🇿

20 يوم على كأس العالم

اللهم احفظ صلاح من شر الإصابات 👐 pic.twitter.com/yG3g8B3ZUc — أبو الأحاليم (@7elmy7elmy) May 26, 2018

وخاضت موزمبيق نسخة 2010 ضمن المجموعة الثالثة رفقة بنين ومصر ونيجيريا. وودعت البطولة من الدور الأول بعد الخسارة من مصر بهدفين بدون رد، وأمام نيجيريا بثلاثية نظيفة لكنها أفلتت من الخسارة أمام بنين وخرجت بتعادل ثمين 2-2.

أبرز النجوم الحاليين

إيدسون ميكسير (باندرمة سبور التركي).

جيني كاتامو (لاعب سبورتنغ لشبونة).

برونو لانغا وريكاردو غيماريش (شافيز البرتغالي).

يتسنيس كومبو (ناسيونال ماديرا).

مباريات موزمبيق في المجموعة الثانية من أمم أفريقيا 2023

الأحد 14 يناير/كانون الثاني: مصر x موزمبيق (ملعب فليكس هوفويه بويني).

مصر x موزمبيق (ملعب فليكس هوفويه بويني). الجمعة 19 يناير/كانون الثاني: الرأس الأخضر x موزمبيق (ملعب فليكس هوفويه بويني).

الرأس الأخضر x موزمبيق (ملعب فليكس هوفويه بويني). الاثنين 22 يناير/كانون الثاني: موزمبيق x غانا (ملعب الحسن واتارا).

مدرب المنتخب

استلم الموزمبيقي فرانشيسكو كوندي (55 عاما) تدريب منتخب بلاده في أكتوبر/تشرين الثاني 2021، خلفا للمدرب البرتغالي المقال هوراسيو غونسالفيس.

لا يملك كوندي -الذي كان يلعب مهاجما مع منتخب بلاده- سجلا يعتد في التدريب سوى إشرافه على عدد من الفرق في بلاده.

وكان كوندي صرح -في وقت سابق- أن "المجموعة (التي وقع فيها منتخبه) قوية للغاية، وتضم مرشحين كبيرين للقب، وهما مصر وغانا، ومنتخب الرأس الأخضر تطور كثيرا، واعتاد على المشاركة في هذه المسابقة".

وعن المنتخبين المرشحين للتأهل وتخطي عقبة دور المجموعات، قال إن "مصر وغانا هما الأوفر حظا في هذه المجموعة".