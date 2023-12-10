في البريمرليغ .. مان سيتي يستعيد نغمة الانتصارات وإيفرتون يعمق جراح تشلسي

عاد مانشستر سيتي حامل اللقب إلى سكة الانتصارات إثر تغلبه على لوتون تاون بصعوبة 2-1 -اليوم الأحد- في المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر لوتون تاون بالتسجيل عن طريق إليجاه أديبايو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن ينتفض "السيتيزنز"في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله هدفين بواسطة برناردو سيلفا (62) وجاك غريليش (65).

⚽️🔥 مانشستر سيتي يقلب النتيجة في دقيقتين ⏯️ شاهد هدفي بيرناردو سيلفا وجاك غريليش#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #لوتون_تاون_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/kMCMizQ2iq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2023

والفوز هو الأول لسيتي بعد سلسلة من 4 مباريات تعادل في 3 منها وخسر واحدة، ليتراجع من المركز الأول إلى الرابع.

وبقي مانشستر سيتي رابعا برصيد 33 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن ليفربول الذي تغلب على كريستال بالاس 2-1 وانتزع الصدارة من أرسنال مستغلا خسارة الأخير أمام أستون فيلا الثالث بهدف نظيف.

إيفرتون يتعافى

حقق إيفرتون فوزه الثاني في غضون 4 أيام إثر تغلبه على تشلسي الجريح بهدفين دون رد، سجلهما لاعب الوسط الفرنسي عبدولاي دوكوريه (54) والبديل لويس دوبن (90+2).

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي تعرض لعقوبة خصم 10 نقاط من رصيده في المسابقة لارتكابه مخالفات مالية، إلى 13 نقطة في المركز 17 (الرابع من القاع)، بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، محققا انتصاره السابع في مشواره بالبطولة هذا الموسم والثالث على التوالي.