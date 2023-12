عقود بأرقام فلكية في تاريخ الرياضة

يتصدر نجم الغولف الإسباني جون رام، قائمة العقود الضخمة في تاريخ الرياضة بانضمامه إلى الدوري السعودي للعبة "ليف غولف"، وبذلك يتفوق على مشاهير الرياضة في العالم. وبلغت قيمة العقد الممتد 4 سنوات 520 مليون دولار بدون احتساب المكافآت والحوافز وأرباح البطولة.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن هذه الصفقة هي الأكبر والأهم على الإطلاق في تاريخ الرياضة العالمية، لأنها تجاوزت صفقات نجوم عالميين في كرة القدم والسلة والملاكمة وسباقات الفورمولا 1، أمثال مايكل جوردان والراحلون يوهان كرويف والأسطورة بيليه والملاكم محمد علي كلاي، إلى جانب النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو والبطل العالمي في سباقات "فورومولا 1" ماكس فيرستابين.

عام 1984، انتقل جوردان إلى شيكاغو بولز بصفقة فاقت 30 مليون دولار. كما يحصل على 5% مقابل كل زوج من أحذية "جوردان" تبيعه شركة "نايكي"، ويمكن أن تصل قيمة المبيعات السنوية العادية إلى 500 مليون دولار، وبعملية حسابية بسيطة يحصل أسطورة كرة السلة الأميركية سنويا على 25 مليون دولار.

بعد مغامرته في الولايات المتحدة مع ناديي لوس أنجلوس أزتكس وواشنطن ديبلوماتس، انتقل الجناح الطائر الهولندي كرويف إلى ليفانتي عام 1981 مقابل 40 مليون بيزيتا (عملة إسبانية سابقة) ما يعادل حاليا 240 ألف يورو.

علاوة على ذلك، كان يحق لكرويف الحصول على حصة من بيع تذاكر المباريات.

بعد تتويجه مع منتخب البرازيل بـ3 ألقاب متتالية في كأس العالم (1958- 1962-1970)، ذاع صيت "الجوهرة السوداء" في الولايات المتحدة ورغب نادي "نيويورك كوزموس" في التعاقد معه.

وانتقل الأسطورة البرازيلية إلى النادي الأميركي عام 1975، بعد مفاوضات شارك فيها وزير الخارجية الأميركي الراحل مؤخرا هنري كيسنجر.

وبلغ عقد الساحر بيليه ما يقرب من 3 ملايين دولار في الموسم، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، ويعادل في أيامنا هذه أكثر من 200 مليون دولار وفق تقديرات مجلة "فوربس".

مدد الأرجنتيني ميسي في يناير/كانون الثاني 2021 عقده مدة 4 سنوات مع برشلونة الإسباني وفاقت قيمة الصفقة 555 مليون يورو.

وفي المقابل، اختار النجم البرتغالي رونالدو الانتقال إلى النصر السعودي في بداية هذا الموسم في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو.

